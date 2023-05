Struff. Foto: APA/AFP/THOMAS COEX

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat erstmals das Halbfinale eines Masters-Turniers erreicht. Der 33-Jährige gewann am Donnerstag in Madrid überraschend 7:6(5),5:7,6:3 gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Struff war eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden, aber noch nachträglich als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Im Halbfinale trifft er auf den Russen Aslan Karazew, gegen den er in der Qualifikation noch verloren hatte.

Karazew hatte sich zuvor gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 7:6(3),6:4 durchgesetzt. Bei den Frauen zog Aryna Sabalenka, Madrid-Siegerin von 2021, mit einem 6:4,6:1 gegen die Griechin Maria Sakkari ins Finale ein. Dort trifft die Weltranglistenzweite aus Belarus am Samstag entweder auf die Polin Iga Swiatek, im WTA-Ranking auf Platz eins, oder Weronika Kudermetowa aus Russland. Für Sabalenka, Australian-Open-Siegerin im Jänner, ist es bereits das fünfte Finale in diesem Jahr. (APA, 4.5.2023)