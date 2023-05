Nächste Woche will Google mehr zu den neuen Fold-Geräten verraten. Foto: Google

Google hat bestätigt, was schon seit Längerem als Gerücht die Runde macht. Nämlich, dass man ein auffaltbares Smartphone herausbringen wird. In einem am Donnerstag veröffentlichten, kurzen Video ist ein Telefon zu sehen, dass sich zu einem Tablet aufklappen lässt. Details zum Gerät mit dem Namen Pixel Fold gab es nicht. Es wurde aber auf den 10. Mai verwiesen, an dem die Entwicklerkonferenz Google I/O am Hauptquartier in Mountain View stattfindet.

Große Konkurrenz

Im Geschäft mit faltbaren Telefonen ist bisher vor allem Samsung stark. Der südkoreanische Smartphone-Marktführer hat zwei Modellreihen im Angebot: Bei einer lässt sich das Gerät auf die Größe eines kleinen Tablets aufklappen, die andere ist kompakter und ist aufgefaltet so groß wie ein gewöhnliches Telefon.

Auch chinesische Anbieter stellten in den vergangenen Jahren faltbare Smartphones vor. Huawei wurde im internationalen Geschäft allerdings von US-Sanktionen gestoppt, die Geräte anderer Anbieter sind in eher kleinen Stückzahlen fast ausschließlich im Heimatmarkt China verfügbar.

Laut früheren Berichten wird das Pixel Fold aufgefaltet ein 7,6 Zoll großes Display haben. Wenn es zusammengeklappt ist, wird man den 5,8 Zoll großen Bildschirm auf der Außenseite nutzen können. Vom Formfaktor her soll es sich etwas von Samsungs Galaxy-Z-Fold-Reihe unterscheiden, vor allem etwas breiter dafür aber weniger dick sein.

Das kurze Video bestätigt auch eine andere Vorabinformation: Das Pixel Fold dürfte sich deutlich enger zusammenfalten lassen als der Samsung-Konkurrent. Ebenfalls zu sehen sind drei Kameras auf der Rückseite.

Eine Nische

Google hatte beim Betriebssystem Android, das der Konzern entwickelt, in den vergangenen Jahren zahlreiche Optimierungen für Falt-Smartphones vorgenommen. Marktforscher gehen allerdings davon aus, dass die Geräte in den nächsten Jahren ein Nischensegment des Smartphone-Marktes bleiben werden.

Die Google I/O startet mit einer einleitenden Keynote am 10. Mai um 19:00. Der STANDARD wird den Event mit einem Liveticker und ausführlichen Berichten zu allen Neuerungen begleiten. (red/APA, 5.5.2023)