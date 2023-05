Der Griff zum Superkleber ist im Wiener Morgenverkehr mittlerweile schon beinahe Alltag. Foto: APA/EVA MANHART

Wien – Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe Letzte Generation veröffentlichten am Freitagvormittag Bilder von Aktionen auf der Wienzeile neben dem Wiener Naschmarkt und auf der Westeinfahrt. Mehrere Personen hatten sich auf der Straße festgeklebt, um so auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Es war dies der jüngste Protest in einer Serie von Aktionen. Schon am Donnerstag und am Mittwoch machten die Aktivistinnen und Aktivisten in Wien auf sich aufmerksam.

Letzte Generation kritisiert "leere Worte"

Auf STANDARD-Anfrage bestätigte die Landespolizeidirektion Wien, dass die Polizei vor Ort war. Wie bei derartigen Aktionen üblich, sei zunächst die rechtliche Situation beurteilt und die Versammlungen schließlich für aufgelöst erklärt worden. Dann wird den Personen Zeit gegeben, sich freiwillig zu entfernen. Sollte dies nicht passieren, werden sie entfernt, so auch heute.

"Unsere Regierung schafft es seit 855 Tagen nicht, ein neues Klimaschutzgesetz zu beschließen", schrieb die Letzte Generation auf Twitter. Anstelle "leerer Worte" pocht die Letzte Generation auf "echte Schutzmaßnahmen" wie eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf österreichischen Autobahnen. Außerdem forderten sie einmal mehr ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen. Laut ÖAMTC entstanden wie üblich Staus. (lew, APA, 5.5.2023)