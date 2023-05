Dem Vollmond ist es zu verdanken, dass heute, Freitag, in Wien der begehrte Zeitmesser von Swatch erhältlich ist. Die Erfahrung hat gezeigt: Wer eine will, muss schnell sein

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Objekt der Begierde: Die Moonswatch "Mission to the Moon" besteht nur zu einem kleinen Teil aus Gold. Foto: Swatch Konkret ist es der Sekundenzeiger, der aus Omegas eigener Goldlegierung "Moonshine Gold" hergestellt wurde. Foto: Swatch

Laut Swatch hat der Vollmond einen magischen Einfluss auf viele Dinge. Er bringt zum Beispiel Menschen dazu sich stundenlang für eine spezielle, streng limitierte Uhr anzustellen. Konkret handelt es sich dabei um die Moonswatch "Mission to Moonshine Gold", das aktuellste Modell der hoch erfolgreichen Moonswatch-Kollektion, die im vergangenen Jahr alle Verkaufsrekorde sprengte. Die Uhr ist eine Kooperation von Swatch und Omega, eine erschwingliche Neuinterpretation der legendären Speedmaster von Omega. Sie wird nur an Vollmondnächten in ausgewählten Städten verkauft.

Heute, am Freitag, ist es in Wien soweit – wie einem einschlägigen Post von Swatch auf Instagram zu entnehmen ist. Ab 19 Uhr haben jene, die ein bisschen Zeit mitbringen und diese gerne in Gesellschaft Gleichgesinnter verbringen, die Chance auf die Uhr mit dem goldenen Sekundenzeiger. Sammelpunkt ist der Wiener Heldenplatz, genauer gesagt die Hofburg. Dort werden Kaufwillige in Grüppchen eingelassen, damit sie sich für 285 Euro den heiß begehrten Chronografen kaufen können. Ende der Sause ist voraussichtlich 22 Uhr. (max, 5.5.2023)