Klay Thompson (li) steuerte beim Erfolg der Warriors 30 Punkte bei. Foto: APA/Getty Images/AFP/Ezra Shaw

San Francisco – Im NBA-Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und Rekordmeister Los Angeles Lakers steht es 1:1. Golden State revanchierte sich am Donnerstag mit einem 127:100-Heimsieg für die Auftaktniederlage. Dabei glänzte Klay Thompson mit 30 Punkten, Stephen Curry kam auf 12 Assists und 20 Zähler. Bester Lakers-Werfer war LeBron James mit 23 Zählern, 21 davon gelangen ihm in der ersten Hälfte. Die nächsten beiden Spiele finden in Los Angeles statt.

Die Milwaukee Bucks trennten sich gut eine Woche nach dem überraschend frühen Play-off-Ausscheiden von Trainer Mike Budenholzer. Budenholzer hatte die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo vor zwei Jahren zum Titel geführt. Heuer war man als topgesetztes Team aber in der ersten Runde klar an Miami gescheitert. (APA/sda, 5.5.2023)

NBA-Ergebnis vom Donnerstag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Western Conference:

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 127:100. Stand 1:1