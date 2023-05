Das Land appelliert an die Jägerschaft, Spuren, Haare oder Losungen zu melden. Wo sich der Bär aktuell befindet, ist unklar. Auch in Tirol ist ein Bär umgegangen

Bärenpfotenabdrücke wurden im Schwarzachergraben im Gemeindegebiet Saalbach-Hinterglemm auf rund 2.000 Meter Seehöhe gefunden (Symbolbild). Foto: APA/VIER PFOTEN

Saalbach-Hinterglemm – Im Salzburger Glemmtal hat am vergangenen Wochenende ein Jäger Bärenspuren im Schnee entdeckt. Experten des Bundes haben das anhand von am Fundort gemachten Fotos mittlerweile bestätigt, informierte das Land Salzburg am Donnerstagabend in einer Aussendung. Konkret wurden die Abdrücke im Schwarzachergraben auf rund 2.000 Meter Seehöhe im Gemeindegebiet von Saalbach-Hinterglemm im Bereich des Medalkogels gefunden.

Wo sich der Bär derzeit aufhält, sei unklar, da diese Tiere zwischen 30 und 50 Kilometer pro Tag zurücklegen können und bisher keine weiteren Spuren gemeldet wurden. "Daher haben wir die Jägerschaft gebeten, uns Spuren, Haare oder auch Losungen zu melden, um eventuell eine DNA-Probe entnehmen zu können", erklärte Hubert Stock, der Wolfs- und Bärenbeauftragte des Landes Salzburg.

Bären verhielten sich scheu

Zudem wurde am Freitag mitgeteilt, dass im Tiroler Unterland Ende April ein Bär umgegangen ist. Bei einem toten Schaf, das am 24. April in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) auf einer Heimweide gefunden worden war, wurde nämlich die DNA des Raubtiers nachgewiesen, teilte das Land am Freitag mit. Dies habe die Analyse der Tupferproben ergeben. Seit diesem Zeitpunkt seien aber keine weiteren Risse, Sichtungen oder andere Hinweise auf einen Bären gemeldet worden, wurde betont.

Es gebe derzeit keinen Anlass, von einer erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen, hieß es weiters. Alle Bären, die in Tirol bisher festgestellt worden waren, hätten ein scheues Verhalten an den Tag gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, sei zudem äußerst gering. Die Verantwortlichen appellierten jedoch an die Bevölkerung, etwaige Bärensichtungen entweder über ein "Sichtungsformular" auf der Homepage des Landes oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Wichtig für die danach erfolgende, fachliche Beurteilung seien insbesondere Bilder.

In Südtirol würden sich derzeit drei männliche Jungbären aufhalten, die "konstant beobachtet und überwacht" werden, hieß es Freitagnachmittag in einer Aussendung. "Diese Bären sind keine Problemtiere und stellen daher kein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung dar", es habe bisher in Südtirol auch nie "Zwischenfälle mit Menschen" gegeben, wurde betont.



"Es hat in den deutschen Medien leider auch unterschiedliche Falschmeldungen zu der Zahl der Bären in Südtirol gegeben, dies führt zu Verunsicherung", sagte der zuständige Landesrat Arnold Schuler (SVP). Das Land Südtirol setze derzeit auf "Prävention und Vergrämung", oberste Priorität habe die Sicherheit von Bevölkerung und Gästen.

Geringe Wahrscheinlichkeit auf Bär zu treffen

Zwar kein endgültiger Nachweis mittels DNA, aber zumindest eine Bären-Sichtung wurde auch aus Osttirol gemeldet – und zwar aus dem Gemeindegebiet von Kartitsch am vergangenen Samstag. Dort sollen ein größerer und zwei kleinere Bären aus einer Distanz von 200 bis 300 Metern durch ein Fernglas beobachtet worden sein. 20 Sekunden waren die Bären zu sehen. (APA, red, 5.5.2023)