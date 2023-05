Bärenabdrücke wurden im Schwarzachergraben im Gemeindegebiet Saalbach-Hinterglemm auf rund 2.000 Meter Seehöhe gefunden (Symbolbild). Foto: APA/VIER PFOTEN

Saalbach-Hinterglemm – Im Salzburger Glemmtal hat am vergangenen Wochenende ein Jäger Bärenspuren im Schnee entdeckt. Experten des Bundes haben das anhand von am Fundort gemachten Fotos mittlerweile bestätigt, informierte das Land Salzburg am Donnerstagabend in einer Aussendung. Konkret wurden die Abdrücke im Schwarzachergraben auf rund 2.000 Meter Seehöhe im Gemeindegebiet von Saalbach-Hinterglemm im Bereich des Medalkogels gefunden.

Wo sich der Bär derzeit aufhält, sei unklar, da diese Tiere zwischen 30 und 50 Kilometer pro Tag zurücklegen können und bisher keine weiteren Spuren gemeldet wurden. "Daher haben wir die Jägerschaft gebeten, uns Spuren, Haare oder auch Losungen zu melden, um eventuell eine DNA-Probe entnehmen zu können", erklärte Hubert Stock, der Wolfs- und Bärenbeauftragte des Landes Salzburg. (APA, 5.5.2023)