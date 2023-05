Zum zweiten Mal seit 2022 wurde heuer wieder die ACSI Awards für die besten Campingplätze Europas und Österreichs vergeben. (Symbolfoto) Foto: iStock / Getty Images/Barish Baur

Der ACSI (Auto Camper Service International) vergab auch heuer wieder die gleichnamigen Awards. Von September 2022 bis Januar 2023 konnten europäische Camper in verschiedenen Kategorien für ihre Lieblingscampingplätze stimmen. Inzwischen sind alle Gewinner bekannt.

Die Stimmabgabe erfolgte über die verschiedenen Websites des Campingspezialisten. Diese verzeichnen jährlich 60 Millionen Seitenaufrufe und enthalten Informationen über mehr als 9.500 Campingplätze in Europa. Camper konnten in jedem Land in mehreren Kategorien abstimmen und haben diese Möglichkeit in großer Zahl genutzt. Neu in diesem Jahr sind die Kategorien "Schönster Campingplatz für Kinder", "Campingplatz mit den besten Sanitäranlagen" und "Sportlichster Campingplatz". Insgesamt werden 120 ACSI Awards und 326 ehrenvolle Erwähnungen vergeben.



Österreichische Gewinner je nach Kategorie:

Bester Campingplatz: Terrassencamping Maltatal

Bestes Campingplatz-Restaurant: Alpencamping Mark

Campingplatz mit der schönsten Lage: Camping Ferienparadies Natterer See

Hundefreundlichster Campingplatz: Camping Murinsel

Schönster Campingplatz für Kinder: Sonnencamp am Gösselsdorfersee

Campingplatz mit den besten Sanitäranlagen: Burgstaller Komfort Camping Park

Bester Campingplatz in der Kategorie Klein & Fein: Camping Gauglerhof

Beste Wohnmobilstellplätze: Sonnenplateau Camping Gerhardhof

Sportlichster Campingplatz: Donaupark Camping Tulln

Bestes Campingplatz-Schwimmbad: Tirol Camp