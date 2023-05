Aina Bestard, "Wie alles begann. Die wunderbare Geschichte unserer Erde". Aus dem Katalanischen von Ursula Bachhausen. € 26,80 / 80 Seiten. Hildesheim, Gerstenberg 2022. Ab 8 Jahren und für alle Foto: Gerstenberg

Wie hat alles angefangen? Wie war das, ganz davor, noch vor dem Urknall, vor der Entstehung der Erde? Wie hat sich seither alles entwickelt: Welches Leben kam zuerst, wann die Steine, wann die Algen oder Pflanzen? Die Dinosaurier, wann haben die genau gelebt? Und wie kann das alles in ein einziges Buch passen? Als die spanische Künstlerin Aina Bestard vor der Aufgabe stand, dieses Sachbuch zu illustrieren, ging sie erst einmal ins Naturkundemuseum in Barcelona. Sie hat viele Studien, Illustrationen und Kunstwerke gelesen und angeschaut, um danach ihre eigene Version der Erdgeschichte zu erzählen. 4,4 Milliarden Jahre passen nun in dieses große Buch (das aufgeschlagen 68 Zentimeter breit ist) und wirklich so etwas wie einen Überblick auf die Geschichte der Erde schafft.