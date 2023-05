In dieser Galerie: 3 Bilder Dinosaurier und Mammuts treffen nur in Filmen oder hier als Spielzeug aufeinander. In Wirklichkeit lebten sie zu unterschiedlichen Zeiten. Foto: Standard/Riegler Das Paraceratherium war eines der größten Säugetiere an Land. Es war hoch wie eine Giraffe und schwer wie ein Elefant. Foto: Sergey Krasovskiy/imago/StockTrek Images Im Naturhistorischen Museum in London ist das Skelett eines Patagotitan ausgestellt. Mit über 30 Meter Länge war er einer der größten Dinosaurier an Land. Der Patagotitan wurde erst vor zehn Jahren entdeckt. Foto: APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Fraß der T-Rex Mammuts?

Vielleicht hast du schon mal einen Film gesehen, in dem ein Tyrannosaurus Rex ein Mammut gejagt hat? Das war vielleicht spannend, hat mit der Wirklichkeit aber nichts zu tun. Denn T-Rex und Mammut lernten sich nie kennen! Sie lebten zu unterschiedlichen Zeiten. Das Zeitalter der Dinos begann vor über 230 Millionen Jahren und endet vor 66 Millionen Jahren. Wir unterteilen den Zeitraum in Trias, Jura und Kreide. Jede Epoche dauerte viele Millionen Jahre, in denen neue Tiere auftauchten und wieder verschwanden. Die allerersten Dinos im Trias waren noch klein wie der Eoraptor, der etwa so groß wie ein Fuchs war. Im Jura traten Giganten wie der bis zu 50 Tonnen schwere Brachiosaurus auf. Viele der bekanntesten Dinos wie T-Rex, Spinosaurus oder Triceratops lebten in der Kreidezeit, sie begann vor 145 Millionen Jahren und endete vor 66 Millionen Jahren mit dem Aussterben der Dinos. Mammuts lebten vor etwa fünf Millionen Jahren, die letzten starben vor 4.000 Jahren aus.

Beherrschten Dinos die Erde allein?

Dinosaurier sind zwar besonders bekannt. Es gab aber noch sehr viele andere Urzeittiere. Und wie bei den Dinos gab es auch hier wahre Giganten. Der zwölf Meter lange Sarcosuchus war das größte Krokodil, das je gefunden wurde. Es ernährte sich unter anderem von Dinosauriern und lebte vor etwa 130 bis 94 Millionen Jahren. Ein Gigant war auch der Megalodon, die größte jemals entdeckte Haiart. Er lebte etwa vor zehn bis 2,6 Millionen Jahren und wurde bis zu 20 Meter lang. Über zwei Meter lang wurden Arthropleura, die zu den größten Insekten gehörten. Sie traten vor 330 bis 280 Millionen Jahren auf und sahen ein bisschen wie Hundertfüßer aus. Ein Riese der Lüfte war Hatzegopteryx. Der Flugsaurier lebte vor 72 bis 66 Millionen Jahren und hatte eine Flügelspannweite von über zehn Metern. Eines der größten landlebenden Säugetiere war das Paraceratherium. Oben siehst du ein Bild. Es war groß wie eine Giraffe, schwer wie ein Elefant und lebte vor etwa 34 bis 25 Millionen Jahren.

Kennen wir schon alle Dinos?

Seit dem 19. Jahrhundert werden Dinosaurier von Wissenschaftern und Wissenschafterinnen erforscht. Den Namen Dinosaurier dachte sich der Forscher Sir Richard Owen im Jahr 1841 aus. Er bedeutet schreckliche Echse auf Altgriechisch. Ende des 19. Jahrhunderts wurden berühmte Dinos wie Triceratops, Diplodocus, Stegosaurus und Tyrannosaurus Rex entdeckt. Lohnt es sich heute vielleicht gar nicht mehr, Paläontologin oder Paläontologe zu werden, um Dinos und andere Urzeittiere zu erforschen? Falsch! Tatsächlich wurden in den letzten Jahrzehnten mehr Dinos entdeckt, als in den Jahrhunderten zuvor. Das liegt zum Beispiel daran, dass man bessere Werkzeuge für Ausgrabungen und Untersuchungen hat. Erst vor kurzem haben Forschende anhand von Hautabdrücken herausgefunden, dass der T-Rex wohl Lippen wie heutige Eidechsen hatte. Eines der größten Landtiere aller Zeiten, der Patagotitan, wurde erst vor zehn Jahren in Argentinien entdeckt. Dieser Dino wurde über 30 Meter lang. Du siehst oben sein Skelett. Es gibt also noch viel Neues zu entdecken! (Birgit Riegler, 7.5.2023)