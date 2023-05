Der Unternehmer will die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe ausräumen, aber doch noch kein Gericht einschalten. Die Ansicht der WKStA sei "völlig verfehlt"

Ronny Pecik hatte mit Thomas Schmid etwa rund um den internen Machtkampf in der Telekom Austria zu tun. Foto: Imago/Skata

Ronny Pecik hat es sich anders überlegt: Gegen den Unternehmer wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Bestechung ermittelt, und Peciks Rechtsanwalt Norbert Wess hatte am 27. März einen Antrag auf Verfahrenseinstellung eingebracht. Diese Woche, am 3. Mai, hat er den Antrag aber wieder zurückgezogen.

Das gerichtliche Einstellungsverfahren stelle "im derzeitigen Verfahrensstadium (noch) nicht den richtigen Anlass dar, weitere inhaltliche Gegenargumente vorzubringen", begründet das der Anwalt mit dem Hinweis darauf, dass das Gericht in diesem Verfahren "beschränkte Entscheidungsbefugnisse" habe.

Der "großzügige" Pecik

Worum es in der Causa geht: Pecik hatte Schmid einst seine Luxusautos geborgt und ihm zu Maßanzügen verholfen. Thomas Schmid, der Kronzeuge werden will, hat dazu eine Anzeige eingebracht und gestanden, er habe sich auf diesem Wege bestechen lassen. Pecik habe damals Aufsichtsratschef der Telekom Austria werden wollen und sich so unter anderem Zugang zu Finanzminister Hans Jörg Schelling (von der ÖVP nominiert) verschaffen wollen.

Pecik weist die Vorwürfe zurück. In seinem Einstellungsantrag argumentierte er sinngemäß, er sei ein sehr großzügiger Mensch und habe Schmid die Autos aus Freundschaft geliehen, und auch den Maßschneider habe er ihm deswegen vermittelt. Zudem habe er nichts von Schmid gebraucht: Schelling habe er schon vor Schmid gekannt, und auch seine Handynummer habe er gehabt.

WKStA: Keine enge Freundschaft

Die WKStA hat diese Argumente in ihrer Stellungnahme zerlegt, die beiden seien nicht befreundet gewesen, sie habe höchstens eine "beruflich-freundschaftliche" Beziehung verbunden, und Pecik habe Schmid sehr wohl oft um Termine bei Schelling gebeten. Schmid habe Pecik zwar als seinen "Helden" bezeichnet, das aber bei mindestens 65 anderen Personen auch getan.

Zurück zu Pecik: Dessen Verteidiger wiederholt in seinem Schriftsatz, die Vorwürfe der WKStA würden "in jeder Hinsicht zu Unrecht erhoben". Durch die negative Stellungnahme der WKStA sei nun aber "zumindest die Ansicht" der Behörde zu den Verdachtsmomenten bekannt, wenngleich diese Ansicht "völlig verfehlt" sei.

Diesen Verdachtsmomenten werde man nun weiterhin "inhaltlich fundiert entgegentreten", damit jegliche Vorwürfe gegen Pecik "völlig ausgeräumt" werden, schreibt Peciks Anwalt. Die WKStA hat jedenfalls schon weitere Ermittlungsschritte angeordnet: Unter anderem will sie prüfen, ob Pecik auch anderen Personen regelmäßig Autos geliehen hat. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Renate Graber, Fabian Schmid, 5.5.2023)