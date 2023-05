Am Mittwoch blieben die Titelseiten der meisten Zeitungen in Österreich leer – auch die des STANDARD. Damit protestierten die Tageszeitungen gegen die geplante ORF-Reform. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt ein neues Finanzierungsmodell und mehr Spielräume im Digitalbereich. Die privaten Verlage sehen dadurch die Medienvielfalt in Österreich bedroht und fordern eine Entpolitisierung des ORF.

In dieser Folge von "Inside Austria" sprechen wir darüber, wieso die Zeitungen gegen diese Neuerungen Sturm laufen. Wir fragen, was die Regierung aus ÖVP und Grünen sich von dem Gesetz erhofft. Und wir schauen uns an, wie viel Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Politik in Österreich im Vergleich zu Deutschland hat. (6.5.2023)

In dieser Folge zu hören: Harald Fidler (Ressortleiter "Etat" beim STANDARD), Martin Kotynek (Chefredakteur des STANDARD) und Anton Rainer (Wirtschaftsredakteur beim "Spiegel"). Skript, Moderation und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Zsolt Wilhelm und Jannis Ole Reißmann. Produktion: Christoph Grubits.