Vor allem im Urlaub ist kostenloses Roaming eine nützliche Angelegenheit. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Roaminggebühren für Daten, SMS und Telefonie wurden innerhalb der EU in den vergangenen Jahren schrittweise abgeschafft, was vor allem im Urlaub der eigenen Telefonrechnung guttut. Seit vergangenem Sommer gilt sogar die Vorgabe, dass nicht nur kostenlos gesurft wird, sondern die Geschwindigkeit auch nicht gedrosselt werden darf. Was aber mit jenen Reisedestinationen, die nicht in der EU liegen?

Auch für die Länder des Westbalkans wird seitens der EU-Institutionen daran gearbeitet, Roaminggebühren zu eliminieren. In diesem Prozess wurde nun ein wichtiger Schritt gesetzt: 38 Telekommunikationsbetreiber aus der EU und den westlichen Balkanstaaten haben sich darauf geeinigt, das Datenroaming zwischen den westlichen Balkanstaaten und der EU mit preislichen Obergrenzen zu versehen. Zu den westlichen Balkanstaaten zählen Albanien, Bosnien-Herzegowina, der Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

Preisobergrenzen für Roaming

Konkret haben sich die Anbieter auf die folgenden Preisobergrenzen für jeweils ein Gigabyte Daten geeinigt, die von Oktober 2023 bis 2028 schrittweise gesetzt werden:

18 Euro ab dem 1. Oktober 2023

14 Euro ab 2026

9 Euro ab 2028

Die preislichen Obergrenzen gelten in beide Richtungen – also sowohl für Reisende aus den Ländern des Westbalkans in die EU als auch umgekehrt. Die Initiative fokussiert sich lediglich auf Datentarife, preisliche Obergrenzen für Telefonie und SMS gibt es in dieser Konstellation noch nicht.

Anbieter und Tarife

Eine Liste der besagten 38 Anbieter ist seitens der Europäischen Kommission noch nicht veröffentlicht. Bekannt ist aber, dass die Deutsche Telekom im Dezember ein solches Abkommen unterzeichnet hat, wodurch in Österreich auch Magenta Teil der Vereinbarung ist.

Die Betreiber haben sich darauf geeinigt, mindestens ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das die entsprechenden Obergrenzen für Datenroaming enthält. Im Fall von Magenta bedeutet das, dass man entsprechende "Travel-&-Surf-Pässe" anbieten wird, die Kunden bei Bedarf hinzubuchen können.

Alternativ dazu verweist man im LTE-Forum darauf, dass der Anbieter Mtel Austria – Teil der Telekom Serbien – entsprechende Roamingangebote für Telefonie hat. Und dass es teils auch empfehlenswert ist, einfach vor Ort eine lokale Prepaid-SIM-Karte zu kaufen. (Stefan Mey, 5.5.2023)