Andreas Babler on tour. Braucht er Nachhilfe im Fach Außenpolitik? Foto: Imago

Im Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz sorgt derzeit eine Erklärung von früheren Spitzendiplomaten aus dem sozialdemokratischen Lager für Aufregung, die Andreas Babler veröffentlichte und die er als Unterstützung für seine Person reklamiert.

Das Papier trägt den Titel "Die Sozialdemokratie handelt europäisch und international" und wurde unterzeichnet von: Wolfgang Petritsch, früherer EU-Chefverhandler und Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und heute Präsident des Österreichischen Instituts für internationale Politik, Eva Nowotny, außenpolitische Beraterin im Kabinett Vranitzky, ehemalige Botschafterin in Frankreich, Großbritannien und in den USA, Thomas Nowotny, unter anderem Sekretär im Kabinett Kreisky, Georg Lennkh, ehemaliger Sonderbotschafter für Afrika und EU-Sonderbeauftragter im Tschad, Peter Moser, ehemaliger Botschafter in der Republik Korea, Japan und in den USA, und Helfried Carl, ehemaliger Büroleiter von Nationalratspräsidentin Prammer und Botschafter in der Slowakei.

Übergabe im Kaffeehaus

Die außenpolitische Grundsatzerklärung mit klarem Bekenntnis zur EU, einer sicherheitspolitischen Strategie samt Forderung einer aktiven Neutralitätspolitik und der maximalen Unterstützung der Ukraine wurde dem Bürgermeister von Traiskirchen vor wenigen Tagen in einem Kaffeehaus übergeben.

Auf der Homepage von Andreas Babler hieß es wenig später: "Petritsch äußerte die Hoffnung, gemeinsam mit Babler, dem Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz, einen Diskussionsprozess zu starten, 'um endlich die leider lange vernachlässigte europäische und internationale Vernetzung und Ausrichtung der SPÖ zu stärken'."

Politische Ohrfeige?

Was auch so gelesen werden kann, dass die langjährige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner grobe außenpolitische Defizite aufweise – in Medienberichten wurde daraus schon eine "politische Ohrfeige" für Rendi-Wagner. Außerdem werden die früheren Spitzen der Diplomatie nun – zumindest in Medienberichten – dem Team Babler zugeordnet. Was nach der ausdrücklichen Unterstützung von früheren SPÖ-Bundeskanzlern für Rendi-Wagner weiter Öl ins rote Feuer gießt.

Nicht im Team Babler

Auf Nachfrage des STANDARD zeigt sich etwa Eva Nowotny aber unglücklich über diese Interpretation ihres Vorgehens. "Wir sehen uns nicht als Teil der Kampagne von Andreas Babler", sagte sie am Freitag. Vielmehr sei es darum gegangen, dem Bürgermeister von Traiskirchen, der in der Vergangenheit "ein Minus bei bestimmten außenpolitischen Themen erkennen ließ", außenpolitische Grundsätze der Sozialdemokratie zu vermitteln. Wie berichtet, war Babler in jungen Jahren etwa gegen den EU-Beitritt Österreichs. Heute ist er aber nicht für einen Austritt aus der Union.

Keine Abrechnung

Keinesfalls will die langjährige Botschafterin Nowotny das Papier "als Fundamentalkritik an der SPÖ-Außenpolitik" verstanden wissen. Auch nicht als "Abrechnung", bestenfalls als Erinnerung für alle drei SPÖ-Kandidaten. Wobei gerade die regierende SPÖ-Chefin Rendi-Wagner durch ihre Tätigkeiten unter anderem im außenpolitischen Ausschuss bereits entsprechende Kompetenz bewiesen habe.

Petritsch für Babler

Anders kommentierte hingegen Wolfgang Petritsch sein Vorgehen. Er schätze Rendi-Wagner menschlich sehr, aber sie habe in den fünf Jahren an der Spitze außenpolitisch "weder ein Team noch ein Programm noch eine Ausrichtung zusammengebracht". Auch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil könne er nicht unterstützen, weil er innerparteilich "intrigiert" habe. Petritsch: "Das geht nicht in einer solidarischen Partei."

Im Team Babler betont man, dass es nie darum gegangen sei, Vertreter und Vertreterinnen aus der Spitzendiplomatie als Unterstützer anzuwerben oder zu präsentieren. Babler sei von der Runde der Experten und Expertinnen kontaktiert worden. Deren Ziel sei gewesen, einen Diskussionsprozess über internationale Politik in der SPÖ in Gang zu setzen. In dem Papier seien viele Forderungen enthalten, die Babler teile. (Michael Simoner, 5.5.2023)