Damien Chazelle in einer Aufnahme von 2018. Foto: AP

Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle wird Präsident der diesjährigen Jury bei den Filmfestspielen Venedig. Das gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Der 38-Jährige ist vor allem für das Musical "La La Land" bekannt, für das er mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film feierte 2016 in Venedig Premiere. Zuletzt kam sein Drama "Babylon" in die Kinos.

"Ich fühle mich geehrt und freue mich, dass ich eingeladen wurde, die diesjährige Jury zu leiten", sagte Chazelle laut Mitteilung. Chazelle entscheidet gemeinsam mit weiteren Jury-Mitgliedern darüber, wer den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, bekommt. Vorsitzende weiterer Jurys, die in Nebenreihen über Preise entscheiden, werden die französische Regisseurin Alice Diop, die vergangenes Jahr in Venedig für ihr Drama "Saint Omer" mit dem Großen Preis der Jury geehrt wurde, und der italienisch-US-amerikanische Filmemacher Jonas Carpignano. Die Filmfestspiele Venedig finden dieses Jahr vom 30. August bis 9. September statt. (APA, 5.5.2023)