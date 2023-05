In dieser Galerie: 2 Bilder Marcus Knipping ist in Hütteldorf gelandet. Foto: SK Rapid Jonas Auer (rechts) in Aktion. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Marcus Knipping übernimmt ab 1. Juni die Position des Geschäftsführers Wirtschaft beim Fußball-Bundesligisten Rapid. Das gaben die Wiener am Freitag bekannt. Der 58-jährige Deutsche war bis zum Februar 2021 über 30 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Borussia Dortmund tätig. Mit Rapid einigte sich Knipping auf einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Bis zum 31. Mai wird Werner Kuhn weiter in seiner interimistischen Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft tätig sein.

"Der SK Rapid aus Wien ist nach wie vor ein großer Name im europäischen Fußball. Ich bin vom Potenzial des Klubs absolut überzeugt und möchte mit all meiner Erfahrung einen Teil dazu beitragen, dass Rapid in den kommenden Jahren auf sämtlichen Ebenen Erfolge feiern kann", sagte Knipping in einem ersten Statement. Präsident Alexander Wrabetz freue sich, "einen erfahrenen Profi, der jahrzehntelang bei einem der größten Fußballclubs Europas in führender Position tätig war, bei uns begrüßen zu dürfen."

Knipping komplettiert damit das Geschäftsführungs-Trio der Grün-Weißen, dem auch Steffen Hofmann (Geschäftsführer SK Rapid) und Markus Katzer (Geschäftsführer Sport) angehören.

Auer bleibt

Jonas Auer hat seinen Vertrag in Hütteldorf vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 22-jährige Niederösterreicher wechselte 2021 nach Wien und absolvierte bisher 68 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. In der laufenden Spielzeit etablierte sich Auer als Stammspieler auf der Linksverteidigerposition und wurde erstmals ins Aufgebot des ÖFB-Nationalteams berufen.

"Die erstmalige Einberufung ins Nationalteam war eine weitere Bestätigung für mich, dass der Wechsel im Sommer 2021 zum SK Rapid der absolute richtige Schritt war und ich hier die besten Bedingungen für meine sportliche als auch persönliche Weiterentwicklung vorfinde. Umso glücklicher bin ich, dass ich auch in Zukunft das grün-weiße Trikot tragen werde", sagte Auer. (APA; 5.5.2023)