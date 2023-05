Eine in die Seele eingebrannte Vergangenheit: Lena Rothstein. Foto: Bettina Frenzel, Fotografin

Wer eine Autobiografie schreibt, will Geschehenes vor dem Vergessen bewahren und rückblickend im eigenen Leben Ordnung schaffen. Die Sängerin und Schauspielerin Lena Rothstein hat noch ein weiteres Motiv: Die Tochter von Holocaustüberlebenden war als freie Theatermacherin ab den 1960er-Jahren Teil der Künstlerszene und wurde als Interpretin jiddischer Lieder bekannt.

Über diese Zeiten will sie Zeugnis ablegen – auch um sich selbst besser zu verstehen. Dass sich ihr Buch streckenweise wie ein Who’s who österreichischer Kunst- und Intellektuellenprominenz liest, ist ein Zusatznutzen für die Leserschaft.

Immer noch nicht vorbei

"Woher dieser Drang, alles zu durchleuchten, mir klar werden zu wollen, was mich da treibt, auf die Bühne zu gehen, wenn ich auch jedes Mal vor Angst vergehe!!!", schreibt Rothstein im "Prolog" ihres Buches Angekommen – eine Heimkehr, und am Ende der 220 Seiten wird klar: Rothsteins Rückkunft nach Österreich nach der Nazizeit dauerte Jahrzehnte. Vielleicht ist sie noch immer nicht vorbei.

Am Beginn steht ein Tag im Jahr 1946. Da reist die Dreieinhalbjährige mit den Eltern zurück nach Wien, zu den überlebenden Verwandten; der Vater, ein KPÖ-Mitglied, will mithelfen, ein neues, demokratisches Österreich aufzubauen. Die Begegnung mit ihrem Onkel Walter und seiner Frau Diti am Bahnhof ist "fulminant". Vater und Onkel nehmen sie an der Hand, zu dritt sprangen sie über "große Wasserkreise auf den Straßen voller Löcher".

Zu viele Tote

Bald jedoch sickert eine bittere Erkenntnis in den neuen Alltag ein: Den lebenden Verwandten stehen zu viele Tote gegenüber. Der zweite Bruder des Vaters, die Eltern der Mutter und viele andere wurden in Auschwitz und anderen Todeslagern der Nationalsozialisten ermordet. "Ich hatte (meine Großeltern) ja nicht gekannt, so war in meine Seele statt Trauer eher das Grauen eingebrannt", schreibt Rothstein.

Zu alldem herrscht Schweigen. Die Verluste waren zu groß, um bewältigt zu werden, noch dazu in einem Land der Täter. Dass ihre Mutter 1950 Briefe ihrer Eltern zugestellt bekommt, die kurz vor ihrer Deportation ins Konzentrationslager geschrieben wurden und ein Familiengeheimnis aufdecken, vervielfacht den Druck.

Lena Rothstein, "Angekommen – eine Heimkehr". € 28,– / 252 Seiten. New Academic Press, Wien 2023 Foto: Verlag

Überlebensschuld

"Überlebensschuld" nennt das die 79-jährige Rothstein im persönlichen Gespräch. Damit meint sie das bei Menschen, die einer Katastrophe entkommen konnten, verbreitete Gefühl, unverdienterweise weiterzuexistieren. Kinder von Holocaustüberlebenden übernahmen diese "Schuld" von ihren Eltern, heute geschieht es in Familien, die durch anderweitige Verfolgung und Flucht traumatisiert wurden. So beeinträchtigen Krieg, Folter und Völkermord mehrere Generationen.

Um aus solchen Verhältnissen ein eigenes Leben aufzubauen, braucht es viel Kraft. Lena Rothsteins Ausweg war der künstlerische Auftritt. Schon in jungen Jahren hat sie in der kleinen SubStandardwohnung, in der sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter lebte, im Bett stehend Goethes Faust deklamiert.

Wilde Jahre im Hawelka

Zunächst aber stürzt sie sich in eine Ehe. Den Maler, Musiker und Puppenspieler Arminio Rothstein lernt sie mit 17 Jahren im Café Hawelka kennen, dem Treffpunkt der kleinen, aber namhaften Wiener Künstlerszene der 1960er-Jahre. Die Verbindung scheitert. Es folgen wechselnde Beziehungen und wilde Jahre, Reisen nach Moskau und Tunesien, Aufenthalte in Israel und in einer ländlichen Kommune in den USA.

Das Thema des Holocaust und seiner Folgen verlässt sie auch in dieser Zeit nicht. Da ist das Kindheitsschicksal Arminio Rothsteins. Mit seinem jüdischen Vater musste er sich in der Hitler-Zeit in Wien verstecken, als Erwachsener leidet er an schweren Depressionen – wohl auch als Reaktion darauf, phasenweise. Da ist ihre damalige Schauspielagentin, die ihr von einer Rolle in der ORF-Fernsehproduktion Alpensaga abrät: "Du passt da nicht hinein, deine Ausstrahlung ist zu exotisch", sagte sie. "Meinte sie ‚zu jüdisch‘?", schreibt Rothstein.

Waldheim und andere

Dann kommt die Waldheim-Affäre über das Land. Bei einer Demonstration gegen die zweite Bundespräsidentschaftskandidatur des NS-Mitwissers singt Rothstein auf dem Wiener Stephansplatz ein jiddisches Lied, tags darauf hört sie sich selbst im Radio. Der Start einer neuen Karriere als Interpretin aschkenasischer und sephardischer Gesänge war getan.

"Das war mein Magic Moment", sagt Rothstein heute. Die Beschäftigung mit jiddischer Musik habe ihr die Vergangenheit des Judentums in Österreich nähergebracht – ein Thema, dem sie sich auch im Rahmen ihrer jetzigen Chanson- und literarischen Collagen-Auftritte mit ihrem Ehemann Tony Scholl widmet. Aber auch dabei holt sie Persönliches von früher immer wieder ein. Bei einem Geburtstagsfest gibt sich ihr die Jubilarin als "Hanni" zu erkennen: ein Kind aus den Zeiten der englischen Emigration wie sie.

(Irene Brickner, 6.5.2023)