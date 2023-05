(Der Domplatz in Salzburg. Auf den Stufen der Marienstatue der österreichische Volkskörper, spastisch zuckend, mit Schaum vor dem Mund, umstanden von Kulturschaffenden, die teils besorgt, teils empört auf ihn einreden. Die Schriftstellerin Adler drängt sich an den anderen vorbei.)

ADLER: Hört auf! Merkt ihr nicht, dass ihr damit nichts ausrichten könnt? Er ist besessen von blauen Dämonen. Lasst mich zu ihm! Ich kenne ihre Namen. Und ich weiß die uralten Formeln, sie auszutreiben!

(Sie wird vorbeigelassen und steht nun über dem weiter spastisch zuckenden Körper.)

ADLER (hebt Arme und Blick zum Himmel): Blauschimmel überzieht die mit allen Weihwassern gewaschene Barockstadt, eine feuchte Versuchung all die modrigen Kirchenritzen! Fahre aus, Waldhäusl! (Keine Reaktion.) Gotteslob und Heimatland! Gatterjagd in Stieglkellern! Der blauschwarze Ölkäfer! Fahre aus, Landbauer! (Keine Reaktion.) Gedrungener Körperbau, gebückter Thorak-Torso, rechts: Ekzeme! Angereichert mit Toxinen vom Knackdirndlverbund! Fahre aus, Svazek! (Keine Reaktion.) Am Ende frisst der Parasitoid seinen Wirt, da hilft weder Festspielfassade noch Festung, weder Betonblöcke, Betablocker oder Gebets-Blockaden! Fahre aus, Kickl! (Keine Reaktion.)

ADLER (senkt die Arme und zeigt mit dem Finger auf den zuckenden Volkskörper. Pathetisch): Heilige Mutter des Schafbockes! Führe uns nicht in Verseuchung! Öliges Österreich! Öliges Österreich! Öliges Österreich! Hinfort mit euch, Dämonen!

(Geräusch einer Detonation wie von einem gewaltigen Schas. Beißender Schwefelgeruch. Der Volkskörper hat aufgehört zu zucken und liegt reglos da.)

ADLER: Es ist vollbracht!

(Applaus der Umstehenden. Schon wollen sie sich entfernen, da beginnt der Körper wieder zu zucken, Schaum tritt vor den Mund, und es ertönt, weithin hörbar, ein brüllendes, höhnisches Gelächter.

Adler enttäuscht ab. Die Kulturschaffenden treten wieder hinzu und beginnen von neuem, teils empört, teils besorgt auf den österreichischen Volkskörper einzureden.

Vorhang)

Material: "Kulturschaffende entsetzt über ÖVP-FPÖ-Annäherung in Salzburg" –DER STANDARD, 2.5.2023

(Antonio Fian, 5.5.2023)