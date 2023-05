Ist in einem Wald mit Bäumen zu rechnen? "Ja", sagt der Oberste Gerichtshof. Foto: imago images/blickwinkel/M. Gann

In einem Wald ist mit Bäumen zu rechnen. Zu dieser wichtigen Klarstellung mussten kürzlich die Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) ausrücken. Grund dafür war ein Fall aus Niederösterreich, der an das Höchstgericht herangetragen wurde: Eine Burgherrin beschwerte sich darüber, dass der umliegende Wald immer näher an ihr Gebäude heranwächst und die Bäume Schatten auf die alten Mauern werfen. Verständnis für diese Beschwerde hatten die Richter nicht (OGH 2. 5. 2023, 4 Ob 44/23h).

Die Frau kaufte im Jahr 2014 eine mittelalterliche Burg, die in einem niederösterreichischen Wald gelegen ist. Das Grundstück ist umgeben von einem Mischwald, der seit Ende der 1980er-Jahre immer näher an die Burgmauern heranwächst. Zuletzt wurden die umliegenden Bäume aber immer höher und warfen Schatten auf das Gebäude. Die Frau zog deshalb gegen die Waldbesitzer vor Gericht: Sie sollen die hohen Bäume an der Grundstücksgrenze entfernen, weil diese die Nutzung der Burg "wesentlich" beeinträchtigen.

Neue Nachbarn haben Pech

Schon das Bezirksgericht wies die Klage ab, und auch der Oberste Gerichtshof bestätigte nun diese Entscheidung. Grundeigentümer hätten ganz grundsätzlich das Recht, sich gegen Bäume oder Pflanzen zu wehren, die vom Nachbarn herüberwachsen. Allerdings gilt dies nur dann, wenn der Bewuchs die "gewöhnlichen örtlichen Verhältnisse" überschreite und zu einer "unzumutbaren Beeinträchtigung" des Grundstücks führe. Diese Voraussetzungen seien im aktuellen Fall aber keinesfalls vorgelegen.

Neu hinzukommende Nachbarn müssen sich mit den vorherrschenden Gegebenheiten an ihrem Grundstück abfinden. Wer ein Gebäude mitten im Wald kaufe, könne nicht die Beseitigung dieses Waldes fordern. In einem Waldgebiet sei der "Entzug von Licht" durch hohe Bäume eben üblich. Ausnahmen von dieser Grundregel gebe es nur in Fällen, in denen der Bewuchs gefährlich wird oder sich die Struktur des umliegenden Waldes völlig ändert. (japf, 6.5.2023)