Immer wieder, wenn ich Herbert Kickl im TV zuhöre, erlebe ich diesen "Wie redt denn der daher"-Moment. "Wie" ist dabei das Schlüsselwort, nicht das "Was". Was Kickl sagt, ist kaum der Aufmerksamkeit wert. Der Inhalt seiner Reden ist stets geistlos, häufig falsch (FPÖ, Partei des kleinen Mannes, hö, hö), und mit ein paar erwartbaren Ausreißern nach unten, ins absichtlich Provokative und Primitive versehen. Dadurch hat sich Kickl in Österreich den Ruf eines Ausnahmerhetorikers erworben und eine schöne und finanziell ertragreiche Karriere bei der FPÖ gemacht.

Kommen wir aber zum "Wie". So langweilig Kickl inhaltlich ist, desto auffälliger gebärdet er sich auf dem Gebiet dessen, was die Sprachwissenschaft "Prosodie" nennt: die Betonungen in der gesprochenen Sprache; die Satzmelodie; das "Wie" in der Darbietung des – in Kickls Fall: schlicht gehaltenen – Gedankenguts.

Exklusivbotschaft aus dem Jenseits

Seitdem er, als Typus selbst bei seinen eigenen Leuten unpopulär, von den Umfragewerten der FPÖ verwöhnt worden ist, gewinnt sein Vortragsstil konstant an gesanglicher Intensität. Der Mann gibt gern den Exaltierten. Wenn Kickl am 1. Mai seinen "lieben Freunden" im Linzer Festzelt "vielen, vielen Dank" entbietet, dann spricht er dieses "Vielen, vielen Dank" in einer völlig übertrieben auf- und absteigenden Sprachmelodie aus, die an einen amerikanischen Erweckungsprediger denken lässt, der gerade von einer Exklusivbotschaft aus dem Jenseits gestreift wurde. Fährt voll ins Gehirnkastl ein, vor allem, wenn man das vierte Krügel intus hat.

Dabei muss es nicht einmal unbedingt sein, dass sich Kickl in seinem Sermon an Erweckungspredigern orientiert; vielleicht hat er sich im Bemühen um höchstmögliche Eindringlichkeit von einem outrierten Vorstadtmuezzin inspirieren lassen. Das wäre eine Ironie der Geschichte! Ausgerechnet! Islam statt Dahaam!

Provinztheater

Bemerkenswert: Kickls dominierender Tonfall ist eigentlich nicht der eines Führers. Er redet larmoyant, jammerselig, wie ein Opfer, aber (und auch das klingt mit) wie eines, das ganz anders könnte, wenn es erst einmal am Schalthebel ist. Gibt’s irgendwo, in einer weit entlegenen Gegend, ein Provinztheater mit Bedarf an einem verhinderten Poltermimen? Wenn ja, möge es bitte schnell Herrn Kickl ein Angebot machen. Er wäre zu unser aller Nutzen. (Christoph Winder, 6.5.2023)