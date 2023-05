"Mad Magazine" 1982 – Charles und seine erste Frau kamen damals zum Handkuss. Sonst gilt Charles als popkulturell eher wenig konnotiert. Foto: Mad Magazine

Dass Prinz Charles einmal bei den Simpsons oder auf dem Cover des Mad Magazine aufschlagen würde, war klar. Dafür muss man als Promi nur lange genug von den einschlägigen Special-Interest-Blättern alias Kaiser-Heftln die Zähne blecken. Ansonsten ist der nun der späten Königswerdung zugeführte Charles keine Figur, um die sich die Popkultur je besonders gekümmert hätte. Lady Di, seine erste Frau, besaß da mehr Affinität, immerhin mochte die Duran Duran.

VIDEOVORSCHAU: Was für Charles' Krönung geplant ist. DER STANDARD

So betrachtet fügt sich das eher unspektakulär besetzte Musikprogramm bei seiner Krönung ins vorherrschende Bild. Die in die Jahre gekommene Boygroup Take That wird schauen, wie sehr ihr der Synchrontanz noch gelingt, Faserschmeichler Lionel Richie wird singen sowie Popsternchen Katy Perry. Dazu gibt es mehrere Beiträge aus der klassischen Musik: Zu den Auftragswerken für die Zeremonie gehört ein Krönungsmarsch des schottischen Filmkomponisten Patrick Doyle, und Andrew Lloyd Webber hat eine eigene Krönungshymne geschrieben.

Sympathiedefizit in Australien

Da war bei seiner über 90-jährigen Mutter, selig, bei diversen Jubiläen mehr los. Popstars wie Adele, Elton John oder Kylie Minogue mussten aus Termingründen absagen, Minogue zog ihre Zusage wegen des in Australien herrschenden Sympathiedefizits gegenüber der britischen Krone zurück. Charles und Pop – da ist die Schnittmenge klein. Dabei gab es sogar einen Namensvetter in der Popwelt.

Der spätere Hip-Hop-Produzent Charles Alexander spielte als Prince Charles & The City Beat Band Anfang der 1980er-Jahre spitzenmäßigen Funk zu den Themen schnelles Geld Cash (Cash Money) oder große Damen (Big Chested Girls). Ob der echte Prinz den falschen kannte?

Prince Charles war ziemlich funky, es ist nur nicht der, der nun König wird. yaqui1991

Immerhin kommt Pop-Prominenz bei der Krönung auf den Rängen zu sitzen. Darunter befindet sich der schon lange in England lebende Australier Nick Cave – was zu Verwunderung unter seinen Fans geführt hat: Der ehemals wilde Bube bei so einer Contenance-Veranstaltung? Was würde der junge Cave wohl dazu sagen?

Cave antwortet darauf in einem Brief online: "Der junge Nick Cave war, bei allem Respekt für den jungen Nick Cave, jung und wie viele junge Leute größtenteils wahnsinnig. Daher wäre ich vorsichtig, ihn als Maßstab dafür zu verwenden, was ich tun oder nicht tun sollte. Er war aber süß, das gestehe ich ihm zu. Verrückt, aber süß." Der alte Cave ist nun so verrückt, zur Krönung zu gehen. Er denke, schrieb er weiter, er "werde einen Anzug tragen". Also geht er in seiner Arbeitsmontur. Wenn das nicht Punk ist? (Karl Fluch, 5.5.2023)