v.l.n.r. Thomas Arnoldner, Alejandro Plater Foto: APA/Hörmandinger

Alejandro Plater kommt ab September wieder an die Konzernspitze der teilstaatlichen Telekom Austria. Der bisherige Vorstandschef Thomas Arnoldner rückt in die zweite Reihe und wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wie die Telekom Austria am Donnerstagabend mitteilte. Plater war bereits bis 2018 Vorstandschef gewesen, bevor er durch Arnoldner abgelöst wurde.

Mit Ende August verabschiedet sich wie angekündigt Finanzvorstand Siegfried Mayrhofer. Der Vorstand der Telekom Austria Group besteht somit ab Anfang September nur noch aus zwei Mitgliedern: Alejandro Plater und Thomas Arnoldner. Die Vorstandsverträge von Arnoldner und Plater werden per 1. September um jeweils drei Jahre verlängert, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um zwei Jahre, hieß es in der Aussendung. Die A1 Group stehe auf finanziell soliden Beinen, sie konnte seit 2018 den Verschuldungsgrad halbieren und das Jahresergebnis um 260 Prozent steigern, so Arnoldner.

Sonja Wallner wird Mayrhofer mit 1. September als Finanzchefin der Telekom Austria Group nachfolgen, aber nicht dem Vorstand der Group angehören. Wallner ist seit 2000 in dem Unternehmen aktiv und seit 2015 als Finanzvorständin von A1 Österreich tätig. "Ich freue mich, in Zukunft neben meiner aktuellen Rolle als Finanzvorständin der A1 Österreich als Group CFO eine noch stärkere international ausgerichtete Rolle zu übernehmen", so Wallner. (APA, 5.5.2023)