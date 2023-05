Rebecca Ferguson ist für Apple TV tief im Untergrund unterwegs, in der Serie "Silo" ist auf der Erdoberfläche kein Leben mehr möglich. Aber auch unten ist freilich nicht alles eitel Wonne. Foto: AP/Rekha Garton

9.05 SONDERSENDUNG

King Charles III. – Der Tag der Krönung Durch die Sendung führen ORF-Moderatorin Birgit Fenderl und Adelsexpertin Marion Nachtwey. Zu Gast sind die britische Politikwissenschafterin Melanie Sully und ORF-Auslandsexperte Roland Adrowitzer. Bis 16.15, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Konflikt auf dem Friedhof. / Mysteriöser Bunker auf dem Privatgrundstück. / Ärger über die Bank. Bis 19.00, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Natürlich blond (Legally Blonde, USA 2001, Robert Luketic) Reese Witherspoon tritt als kalifornische Paradeblondine an, die juristische Fakultät von Harvard zu erobern. Die dazugehörigen Klischees und ihre Umwertung sorgen für den komischen Boden, auf dem sich Robert Luketic überraschend gut bewegt. Bis 22.05, ATV

21.50 DOKUMENTATION

Der unsichtbare Krieg – Angriff aus dem Netz Cyberkriminalität verursacht global dreimal so viel wirtschaftlichen Schaden wie Naturkatastrophen. Die Doku begleitet Fabian Osmond von der Sicherheitsfirma Cybi, der mit seinen Kollegen eine Software entwickelt hat, die darauf spezialisiert ist, digitale Schlupflöcher zu finden. Bis 22.45, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Lamarck Filmemacherin Marian Mayland lässt ihre Eltern auf die Zwänge und die starren Strukturen eines Familienlebens in einer katholischen, deutschen Kleinstadt zurückblicken. Bis 23.30, 3sat

Streaming-Tipps

LETZTE STAFFEL

Der Pass Zum letzten Mal wird die deutsch-österreichische Grenzregion von rätselhaften Morden erschüttert. Und Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) werden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Acht Folgen. Sky

DYSTOPIE

Silo Es ist so weit, die Erde ist verseucht, auf der Oberfläche ist kein Leben mehr möglich. Eine Gruppe von Menschen hat in einem Silo mit 144 Stockwerken unter der Erde überlebt. Doch auch dort regieren so manche Mächte, die viele Fragen aufwerfen. Ingenieurin Juliette (Rebecca Ferguson) macht sich auf die gefährliche Suche nach Antworten. Apple TV

DOKU-SERIE

Ed Sheeran: The Sum of It All In vier Folgen arbeitet sich Regisseur David Soutar an der Karriere und dem Leben von Musiker Ed Sheeran ab, inklusive Archivmaterial und zahlreichen Interviews, unter anderem mit Sheerans Frau. Disney Plus