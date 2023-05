Die Investigativjournalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer in "Hinter den Schlagzeilen", 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: Bauderfilm / Börres Weiffenbach

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Klaus Neusser, Direktor Institut für Höhere Studien (IHS). Die Fragen stellen Hanna Kordik (Die Presse) und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Independence Day (USA 1996, Roland Emmerich)_Roland Emmerichs Blockbuster, in dem eine außerirdische Kampfflotte gleich die gesamte Erdbevölkerung bedroht und die US-Amerikaner betont kämpferisch den Ausweg aus diesem Katastrophenszenario weisen. Ein chauvinistisches Spektakel also – und trotzdem ein interessantes Beispiel für höchst beziehungsreiches High-Concept-Kino. Bis 23.30, Sat1

22.00 ZWISCHENWELTEN

The Sixth Sense (USA 1999, M. Night Shyamalan)_Shyamalans Aufstieg in die A-Liga: Bruce Willis als leicht angeschlagener Kinderpsychologe wird mit einem kleinen Patienten (Haley Joel Osment) konfrontiert, den Heimsuchungen durch die Anwesenheit toter Menschen quälen. Gemeinsam ergründen die beiden in dieser angenehm langsam erzählten, melancholischen Gespenstergeschichte eine unheimlich reale Zwischenwelt. Bis 0.05, RTL 2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Protest, Hoffnung, Ängste – erobern FPÖ und KPÖ die politische Mitte? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Karl Mahrer (ÖVP Wien), Maximilian Krauss (FPÖ Wien), Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), Isolde Charim (Philosophin, Publizistin) und Thomas Biebricher (Politikwissenschafter). Bis 23.05, ORF 2

22.40 MESSERWERFER

Halloween – Die Nacht des Grauens (USA 1978, John Carpenter) Klassiker des Genres. Triebe lassen sich nicht töten, Jamie Lee Curtis versteckt sich im Kasten. Bis 0.35, Tele 5

23.05 DOKUMENTATION

Hinter den Schlagzeilen Die Dokumentation von Daniel Andreas Sager zeigt die trockene, rechtlich oft heikle Arbeit investigativer Journalisten und beschreibt ihre Arbeitsabläufe. Sager gewährt Einblick in die Arbeit der Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier – vom Erhalt des Ibiza-Videos bis zur Veröffentlichung. Bis 0.35, ORF 2

23.15 RENNEN GEGEN DIE ZEIT

Sprengkommando Atlantik (GB 1979, Andrew V. McLaglen)_Terroristen haben zwei Bohrinseln im Nordatlantik in ihrer Gewalt und starten einen Erpressungsversuch bei der britischen Regierung. Diese ruft Rufus Excalibur ffolkes (Roger Moore) auf den Plan. Die Bomben sind gelegt, ffolkes und seine Männer haben 24 Stunden Zeit, die Katastrophe zu verhindern. Bis 0.50, 3sat

1.35 ACHTERBAHNFAHRT

Wilde Maus (Ö 2017, Josef Hader) Der Musikkritiker Georg steht vor den Trümmern seiner bürgerlichen Existenz. Nach zwanzig Jahren entlassen, verheimlicht er die neuen Lebensumstände seiner Frau und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Josef Hader überzeugt als frustrierter Journalist, nicht minder bravourös: Pia Hierzegger und Georg Friedrich. Bis 3.10, SWR