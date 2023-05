Neue Funktionen für WhatsApp Grafik: Meta / WhatsApp

Die überschaubare Popularität des Herstellers hat dem Erfolg von WhatsApp bisher keinen Abbruch getan. Der Messenger von Meta / Facebook ist weiterhin der weltweit am meisten genutzte Messenger. Damit das auch so bleibt, gibt es laufend neue Funktionen – nun ist es wieder einmal so weit.

Update

In einem Blogeintrag kündigt Meta eine Reihe von neuen oder verbesserten Funktionen für seine Software an. So ist es künftig etwa möglich, bei Umfragen nur mehr eine Stimme pro Person zuzulassen. Bislang kann nämlich jeder parallel mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen.Zudem wird es leichter, Umfragen in einem Chat aufzuspüren, was nützlich sein soll, wenn man nicht sofort dazu kommt, teilzunehmen.

In der Suchfunktion gibt es eine neuen Filter, der gezielt Umfragen aufspürt – ähnlich, wie es jetzt schon für Fotos, Videos oder auch Links geht. Ebenfalls neu: Jene Person, die die Umfrage anlegt, wird nun darüber informiert, wenn jemand abstimmt, um so laufend über den aktuellen Stand informiert zu sein.

Teilen

Ausgebaut wird die Weiterleitungsfunktion: Sowohl bei Bildern als auch Dokumenten kann künftig die optionale Beschreibung beim Forwarding an andere gleich mit übernommen werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die entsprechende Textpassage entweder direkt zu kopieren oder auch anzupassen – oder doch ganz wegzulassen.

All diese Updates sind seit kurzem für die ersten WhatsApp-Nutzer verfügbar, wie gewohnt, nimmt Meta aber einen langsamen Rollout vor. Bis sie bei allen ankommt, könnten also noch ein paar Wochen vergehen. (apo, 6.5.2023)