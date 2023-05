Am Hungertuch nagend, versucht Google mehr Profit aus seinem Maildienst zu quetschen. Foto: APA/AFP/NOAH BERGER

Wer einen kostenlosen Dienst nutzt, der muss damit leben, dass sich der Hersteller die Kosten für den Betrieb auf die eine oder andere Weise zurückholt. So weit, so verständlich. In den meisten Fällen ist das Werbung, so zeigt Gmail seit geraumer Zeit entsprechende Einschaltungen an, über den Nachrichten an. Nun scheint sich Google aber dazu entschlossen zu haben, an der Profitspirale zu drehen – und das sorgt für wenig erfreute Reaktionen.

Mehr Werbung

Seit kurzem zeigt Gmail nicht nur mehr Werbung, sondern auch an bislang ungewohnten Stellen an, wie 9to5Google entdeckt hat. Waren Werbeeinschaltungen bisher auf die "Promotions" und "Social"-Filter für den Posteingang beschränkt, sind sie nun auch über den "Updates" zu sehen.

Wesentlich kontroverser ist aber, was verärgerte Gmail-User in Sozialen Medien berichten. Tauchen bei ihnen Werbungen doch mittlerweile mitten in der Nachrichtenliste auf, also zwischen legitimen Mails. Bisher waren Werbeinschaltungen lediglich über der Nachrichtenliste zu sehen und vor allem sauber von dieser getrennt.

Bislang scheint von dieser Änderung nur ein kleiner Teil der Gmail-User betroffen zu sein, insofern bleibt abzuwarten, ob es sich dabei nur um ein Experiment handelt, oder Google das wirklich so an alle Nutzer ausliefern will. Bereits vor einigen Wochen hatten sich andere Gmail-User darüber beklagt, dass sich die Werbung bei ihnen nun nicht mehr auf Text beschränkt sondern mit Bildern angereichert ist – und damit noch mehr Raum einnimmt.

Ärger

Die Reaktionen fallen jedenfalls bislang äußerst negativ aus. Gerade das Einstreuen von Werbung in die Nachrichtenliste sehen viele offenbar als unzulässigen Eingriff, da diese damit natürlich auch beim Abarbeiten der Inbox im Weg herumstehen – und sind entsprechend verärgert. (red, 6.5.2023)