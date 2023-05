Die Pixel Watch soll schon bald einen Nachfolger bekommen. Foto: Proschofsky / STANDARD

Lange hat sich Google mit der ersten eigenen Smartwatch Zeit gelassen, im Vorjahr war es dann aber so weit: Die Pixel Watch traf auf weitgehend positive Besprechungen, auch wenn Defizite wie die überschaubare Akkulaufzeit oder unfertige Softwarefunktionen unübersehbar waren. Dass sich die Pixel Watch laut Marktforschern trotzdem hervorragend verkauft haben soll, dürfte nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass Vorbesteller des Pixel 7 (Pro) sie als kostenlose Zugabe erhalten haben.

Während Google in den vergangenen Monaten demonstriert hat, dass man es mit dem Software-Support wirklich ernst meint – die Uhr hat bisher brav jedes Monat das aktuelle Android-Sicherheit-Update erhalten – war bis zuletzt unklar, wie es mit der Hardware weitergeht. Also in welcher Kadenz künftig neue Hardwaregenerationen veröffentlicht werden sollen. Darauf gibt es nun eine Antwort.

Die nächste Generation

Noch dieses Jahr soll die Pixel Watch 2 veröffentlicht werden, das berichtet 9to5Google in Berufung auf eine mit der Entwicklung vertraute Quelle. Eine umgehende Bestätigung gab es vom bekannten Leaker Jon Prosser, der anfügt, dass Google derzeit sogar an zwei Smartwatches arbeitet. Die zweite sei aber ganz auf Kinder ausgerichtet und dürfte unter der Fitbit-Marke erscheinen. Einig sind sich beide, dass die neue Pixel Watch parallel zum Pixel 8 im Herbst erscheinen soll.

Was hingegen komplett fehlt, sind Details zur Hardwareausstattung, insofern lässt sich nur spekulieren. Naheliegend wäre etwa die Einführung einer zweiten Variante mit größerem Display. Zudem ist der in der Pixel Watch genutzte Chip bereits etwas älter, neuere Hardware könnte also Fortschritte bei der Akkulaufzeit bringen. Und natürlich könnten auch noch neue Sensoren für den Bereich Fitness und Gesundheit hinzukommen, wo andere Hersteller zum Teil mehr bieten.

Geduld

Mit etwas Glück könnte es aber ohnehin bereits in wenigen Tagen einen ersten Teaser geben. Steht doch am Mittwoch die Eröffnung von Googles Entwicklerkonferenz I/O an, in deren Rahmen das Unternehmen einiges an neuer Hardware vorstellen dürfte – und gerne mal eine erste Vorschau auf später folgende Geräte gewährt. (apo, 6.5.2023)