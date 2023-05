Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Ein 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau galten seit einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) als vermisst. Gegen 14.00 Uhr wurde schließlich die Leiche der Frau in den Räumlichkeiten gefunden. Sie dürfte an den Rauchgasen erstickt sein, wie Christian Mayerhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen auf Anfrage der APA bekannt gab. Die Suche nach dem Ehemann war noch im Gange.

Laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA gehe man davon aus, dass auch der 64-Jährige bei dem Feuer ums Leben kam. Das Gebäude stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 18.00 Uhr in Vollbrand. Aufgrund des vielen Unrats in dem Haus konnte bis Samstagfrüh kein "Brand Aus" gegeben werden.

Großeinsatz mit 16 Feuerwehren

Das Feuer wurde durch aufmerksame Nachbarn aufgrund der starken Rauchentwicklung entdeckt. Trotz der raschen Entdeckung hatte sich der Brand im gesamten Haus ausgebreitet. 16 Feuerwehren waren zu dem Großeinsatz alarmiert worden. Die Suche nach dem Ehepaar musste wegen des lodernden Feuers abgebrochen werden. Trotz schwerem Atemschutz war ein Betreten für die Hilfskräfte unmöglich. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Um den Brand weiter zu bekämpfen, musste noch in der Nacht damit begonnen werden, mit einem Kranfahrzeug den Dachstuhl zu entfernen.

Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Angehörigen. Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde eine Begutachtung der Brandstelle durch einen Sachverständigen im Hinblick auf die Brandursache angeordnet.

Statische Probleme

Noch Samstagmittag hatte die Feuerwehr mit dem Löschen von Glutnestern zu tun, wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen, Christian Mayerhofer, im Gespräch mit der APA berichtete. Bevor man sich am Nachmittag auf die Suche nach den Leichen machen kann, müsse die Brandruine noch mit Pfeiler abgestützt werden. Durch die massive Hitzeeinwirkung durch das viele Brennmaterial gebe es derzeit statische Probleme. Laut Mayerhofer hatte sich die Behörde schon einmal mit dem Ehepaar wegen des vielen Unrats in dem Haus beschäftigt und eine Beseitigung gefordert. (APA, 6.5.2023)