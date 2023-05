Wenn Zlatan applaudiert, hat man alles richtig gemacht. Foto: APA/AFP/ISABELLA BONOTTO

Mailand – Mailand hat in der italienischen Serie A das Städteduell mit Rom klar für sich entschieden. AC Milan feierte am Samstag durch Tore von Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) einen 2:0-Heimsieg über Lazio. Wenig später gewann Inter bei AS Roma dank Federico Dimarco (33.) und Romelu Lukaku (74.) ebenfalls mit 2:0 und verteidigte damit Platz vier zwei Punkte vor dem Stadtrivalen, auf den die "Nerazzurri" am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales treffen.

Roma liegt vier Runden vor Schluss fünf Punkte hinter Inter an der siebenten Stelle und hat nur noch eine Mini-Chance, sich über die Meisterschaft für die nächste Auflage der Champions League zu qualifizieren. Lazio ist weiterhin Zweiter, weist aber nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Fünften AC Milan auf und muss daher um einen Platz in der Königsklasse bangen.

(APA; 6.5.2023)