Wenn Zlatan applaudiert, hat man alles richtig gemacht. Foto: APA/AFP/ISABELLA BONOTTO

Mailand – AC Milan hat die Chance auf eine Teilnahme an der nächsten Auflage der Champions League gewahrt. Die "Rossoneri" feierten am Samstag durch Tore von Ismael Bennacer (17.) und Theo Hernandez (29.) einen 2:0-Heimsieg über Lazio Rom und schoben sich damit zumindest vorübergehend auf Rang vier. Lazio ist weiterhin Zweiter, hat aber nach Verlustpunkten gerechnet nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Fünften Inter Mailand und muss daher um einen Platz in der Königsklasse bangen. (APA; 6.5.2023)