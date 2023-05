Der Titel ist königlich. Foto: APA/AFP/ANDER GILLENEA

Sevilla – David Alaba hat bei seiner Startelf-Rückkehr mit dem Team von Real Madrid gleich den nächsten Titelgewinn gefeiert. Real setzte sich am Samstagabend in Sevilla im Finale des spanischen Cups gegen CA Osasuna mit 2:1 (1:0) durch. Der Wiener, der wegen einer Wadenverletzung vier Spiele verpasst hatte, spielte in der Innenverteidigung und später als linker Außenverteidiger durch und jubelte am Ende über seinen 33. bedeutenden Titel im Club-Fußball.

Zweifacher Torschütze für den spanischen Rekordmeister war der Brasilianer Rodrygo, der in der 2. und in der 70. Minute traf. Das 1:1 für Osasuna hatte dazwischen Lucas Torro (58.) besorgt. Alaba zeichnete neben seinen Aufgaben in der Abwehr auch für helle Momente im Offensivspiel der Hauptstädter verantwortlich. So setzte er in der 77. Minute einen technisch anspruchsvollen Schuss nur Zentimeter über das Tor. In der ersten Hälfte hatte der 30-Jährige mit einem Freistoß die Latte getroffen. (APA, 7.5.2023)