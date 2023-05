Am Krönungswochenende von King Charles III. lassen sich viele Britinnen und Briten auch vom Schlechtwetter nicht abhalten. In den Pubs finden sie es dann aber doch gemütlicher

"I'm the only royalty you need in your life", empfängt Drag Queen Jvst Tina die Gäste zur Bingo-Krönungsedition in einem Südlondoner Lokal. Die aus den Philippinen stammende Entertainerin mit ungewissem Alter, Plastik-Diadem und Union-Jack-Umhang nutzt das royale Motto an diesem Krönungswochenende nur als Beiwagerl für ihre Bingo-Dance-Karaoke-Show. Der zusätzliche Bank Holiday, der Feiertag zu Ehren von Charles III. am Montag, sei schließlich das einzig Positive, was aus dem Krönungs-Brimborium entspringe, stellt sie klar.

Queen Jvst Tina hat sich den royalen Umhang nur ausgeliehen. Foto: faso

Im hippen, diversen Süden der Stadt macht sie sich mit Aussagen wie solchen keinerlei Feinde – überhaupt scheint vielen in der Stadt die große Sause zu Ehren des Königs erstaunlich gleichgültig zu sein. "Du wirst sehen, dass es keinen hier interessiert", bereitete mich schon mein Londoner Ex-Studien-Freund auf mein royales Berichterstattungswochenende in der britischen Hauptstadt vor.

Im Regen in der Schlange stehen

Niemand, das wäre aber deutlich zu radikal ausgedrückt und schlichtweg gelogen – vor allem wenn man am Samstagmorgen von zahlreichen äußerst freundlichen Ordnern und Polizisten Gehrouten zugebrüllt bekommt, sodass ein wenig Ordnung in die Menschenmassen kommt. Es wollen dann eben doch viele dabei sein, wenn wieder einmal britische Geschichte geschrieben wird. Das Zentrum Londons, also die Gebiete rund um die Route der feierlichen Prozession von König Charles III. zwischen Buckingham Palast und Westminster Abbey, ist ein gut organisiertes System aus zahlreichen Einbahnstraßen. So werden gefährliche Staus an Engstellen in U-Bahnen und bei Eingangstoren vermieden. Und mit Schlangestehen hat hier sowieso niemand ein Problem.



Touristen beim Public Viewing im Hyde Park sind jedenfalls relativ leicht auszumachen. Es sind jene Menschen, die sich mit Schirmen gegen den seit Stunden runterprasselnden und nicht weniger werdenden Regen zu schützen versuchen. "Umbrellas down" hallt es ihnen immer wieder entgegen. Dem geneigten Briten im Kurzarmshirt oder der überzeugten Royalistin im Sommerkleid auf der Picknickdecke machen ein paar oder auch sehr viele Tropfen Regen nichts aus – schon gar nicht, wenn es für viele zum ersten und teils vermutlich auch letzten Mal im Leben eine Krönung zu sehen gibt. "Wir sind uns nicht sicher, ob wir die nächste Generation an Monarchen noch erleben", sagt Heather aus Wokingham. Überhaupt würden die jungen Menschen das Interesse an der Monarchie verlieren. Da schaue man sich das lieber noch einmal an.

So sprechen viele von einem "Jahrhundertereignis", wie schon damals, vor über 70 Jahren, als Queen Elizabeth in sehr jungen Jahren ihre Regentschaft antrat. Dabei müsste allein schon das fortgeschrittene Alter von Charles klarmachen, dass sowohl die nächste Krönung (dem Jubel bei TV-Bildern von William und Kate zu urteilen nach die sehnsüchtiger erwartete) und auch die übernächste noch in diesem Jahrhundert stattfinden werden – sofern es die Monarchie bis dahin überhaupt noch gibt.

Eine Frage der Fairness

Denn da waren einerseits die überzeugten Republikanern, die auch am Samstag nahe des Trafalgar Squares wieder ihren Unmut über die Monarchie lautstark äußerten – und dafür von Scotland Yard teils abgeführt und von der "BBC" ignoriert wurden. Da waren andererseits auch jene, denen das ganze Theater rund um die royale Familie einfach egal ist. So gibt es genügend Anti-Royalisten unter der Bevölkerung. Joshua etwa, ein ehemaliger Wrestler und nunmehriger Nachlassverwalter stört sich vor allem am Thema Geld.

Ex-Wrestler Joshua mit Freundin Nicole, am Vorabend der Krönung, vor dem Queens Arms Pub in West-London. Foto: faso

Anders als viele andere argumentiert er weniger mit den Kosten, den geschätzten 100 Millionen Pfund, welche der britische Fiskus für die Organisation der königlichen Party hinblättern muss. Viel eher ist er genervt von der Ungleichbehandlung. Dass die Windsors keinerlei Erbschaftssteuer zahlen oder dass ihre Testamente als einzige nicht öffentlich einsehbar sind. Joshua ist zwar überzeugt, dass die Krone für einiges an Umwegrentabilität sorgt, er glaubt aber, dass dies weniger an den handelnden Personen, als an den architektonischen Prachtbauten liege, die Royalität mit sich bringt. Zusammengefasst: "Die Pariser streifen auch einen Haufen Kohle mit Versailles ein. Dafür muss aber keiner dort leben!", stellt er den Windsors die Rute ins Fenster.

Immer wieder ins Pub

Es ist kein Zufall, dass diese Schimpftirade Joshuas vor einem Pub stattfand. Das Pub ist fernab der eigenen vier Wände immer noch der zentrale Treffpunkt vieler Briten, der Ort an dem alles oder zumindest vieles Ur-Britische zusammenkommt. Zwischen rauen Mengen an Bier, Baked Beans und Bratwürsteln wird dann Samstagmittag aber durchaus bestimmend zur Ruhe gebeten, als die tatsächliche Krönung im TV naht. 100 Leute mucksmäuschenstill, gefolgt von einem inbrünstig gebrüllten "long live the king" – beinahe ein Gänsehautmoment.

Schon wenig später aber wenden sich die Blicke wieder vom Fernseher ab und den Gesprächen am Tisch und den Bestellungen am Tresen zu. Scheinbar fließend findet der Übergang von einer heutzutage an vielen Stellen absurd anmutenden Zeremonie hin zu Fußball und Rugby im Fernsehen statt.

"Ein grandioser Tag, den man am besten in einem Pub verbringt", sagt Frank aus Epping. Foto: faso

Die in blau-weiß-rot gekleideten Menschen bestellen vielerorts ein letztes Bier und werden schleichend von jenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern abgelöst, die des Sports, der Unterhaltung oder einfach der Geselligkeit wegen das Pub aufsuchen und ihr erstes Bier bestellen.

Auch die Monarchiegegner trudeln langsam ein. Am späten Nachmittag sind die Union-Jack-Plastikhüte nur mehr vereinzelt anzutreffen. Im Süden Londons ist es schon bald ein Samstagabend wie es 52 im Jahr davon gibt, mit der Ausnahme dass das Pub zur Feier des Tages zwei Stunden länger geöffnet sein darf. Und zumindest darauf kann man sich an jenem Tag einigen, dass das etwas Gutes ist. (Fabian Sommavilla aus London, 7.5.2023)