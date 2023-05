Schauspieler Til Schweiger. Foto: IMAGO/K.Piles

Nach einem Interview, das Martin Moszkowicz, der Chef von Constantin Film, wo Til Schweiger zuletzt seinen Film "Manta Manta – Zwoter Teil" produziert hatte, am Wochenende der "FAZ" gegeben hatte, meldete sich nun erneut Schauspielerin Nora Tschirner zu Wort. Moszkowicz hatte in dem Interview nicht nur erklärt, er "nehme die Vorwürfe sehr ernst, und wir haben mit einer intensiven Aufklärung begonnen", man habe eine unabhängige Kanzlei beauftragt, "die Fehler und Probleme bei dieser Produktion zu analysieren", und zudem einen "Moralkodex" für Rahmenbedingungen für Dreharbeiten. Er gab auch an, er schätze Tschirner und Constantin habe immer wieder mit ihr gearbeitet. Aber: "Sie ist in all den Jahren nie zu mir gekommen und hat gesagt: Die Zustände bei der Constantin Film sind so untragbar, dass ich hier nicht mehr arbeiten will."

Tschirner hatte gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Til Schweiger eigene Erlebnisse mit ihm eingeräumt und dabei auch die Rolle der Produktionsfirmen angesprochen. Auf Instagram postetet Tschirner am Samstag als Reaktion ein weiteres Video, in dem sie Moszkowicz‘ Angaben widerspricht. Anders als von jenem in der "FAZ" behauptet, hat sie sich demnach sehr wohl gegenüber der Filmfirma über Schweiger mitgeteilt.

Tschirner zeigt Whatsapp-Nachricht

Nämlich habe sie nach dem ersten Drehtag eine "sehr umfassende Nachricht an den Produzenten geschrieben und mich dort sehr kritisch geäußert". Dem Video angehängt ist eine Whatsapp-Nachricht: "Ihr könntest eure hohen Positionen in der Industrie nutzen um mitzuhelfen, ein neues faireres Film-System mitzubauen". Konkret geht es darin um Arbeitszeiten: "Weil der naturwissenschaftliche Fakt akzeptiert wird, dass ein Tag 24 Stunden hat und ein Organismus Kapazitäts-Grenzen und Regenerationsphasen und Menschen ein Leben ausserhalb von Sets". Es könne "ab einer bestimmten Stundenzahl kein Mensch mehr Qualität abliefern", schreibt Tschirner, "egal welche Abteilung und egal welches Gewerk. Von Mental Health komplett zu schweigen." (red, 7.5.2023)