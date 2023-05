St. Pölten – Der SKN St. Pölten hat in der 2. Fußball-Liga einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Aufstieg verpasst. Der Tabellenführer kam am Sonntag zum Abschluss der 26. Runde zuhause gegen Schlusslicht Vorwärts Steyr nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. Der Vorsprung auf Verfolger Blau-Weiß Linz, der am Freitag 1:1 gegen den FAC gespielt hatte, beträgt weiterhin einen Zähler. Der Admira gelang dank eines 5:2-Sieges bei Sturm Graz II ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Wirbel um Elferszene

In St. Pölten gingen die Gastgeber standesgemäß in Führung. Nach einer Hereingabe von Jaden Montnor schob Benedict Scharner aus kurzer Distanz ein (33.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte ein nicht gegebener Elfmeter für den Tabellenführer für Aufregung. Mit Fortdauer des Spiels agierte St. Pölten aber zu passiv und kassierte durch Kubilay Yilmaz den Ausgleich (77.). Kurz vor Spielende verpasste Daniel Schütz per Fallrückzieher hauchdünn den Siegestreffer für die Niederösterreicher (89.). In der kommenden Runde kommt es am Freitag zum Spitzenspiel zwischen Blau-Weiß Linz und St. Pölten.

Admira punktet im Abstiegskampf

Die Admira lag nach 24 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. In die Kabine ging es für die Südstädter allerdings mit einem 2:2 und einem Mann weniger, nachdem Lukas Malicsek die Gelb-rote-Karte gesehen hatte (45.+1). In Unterzahl erkämpfte sich die Admira dank eines Elfmeters von Angelo Gattermayer (70.) und weiterer Treffer von George Davies (83.) und Reinhard Young (95.) einen enorm wichtigen Erfolg und sprang auf Rang zwölf. Sturm Graz II rutsche auf Platz 14 ab. (APA; 7.5.2023)

-Ergebnisse 2. Liga – 26. Runde:

Freitag

Young Violets Austria Wien – SV Lafnitz 1:0 (0:0)

SKU Amstetten – Vienna 0:4 (0:1)

Blau Weiß Linz – FAC Wien 1:1 (1:0)

SV Horn – Rapid Wien II 3:0 (1:0)

FC Liefering – GAK 0:2 (0:0)

Samstag

Kapfenberger SV – FC Dornbirn 2:1 (0:1)

Sonntag

SKN St. Pölten – Vorwärts Steyr 1:1 (1:0)

SK Sturm Graz II – FC Admira 2:5 (2:2)