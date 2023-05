Liebe Leserin, lieber Leser,

die iPhone- und Android-Kameras ermöglichen mittlerweile das Identifizieren von Objekten – Pflanzen etwa oder auch Vögel. Wer etwas mehr wissen will, kann entsprechende Apps nutzen.

Der russische 2S25M Sprut Panzer soll bald in die Ukraine rollen. Damit das Fahrzeug in der russischen Armee eine Rolle findet, werden Konzepte aus dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt.

Außerdem berichtet eine Tiktokerin von einer versteckten Kamera in einem Airbnb-Apartment und ein neuer Leitfaden klärt auf, wie man Fake-Personen auf Dating-Websites erkennt. In Sachen Games widmen wir uns in einer Kolumne dem Gamepass von Microsoft, der gerade in einer kleinen Krise steckt.

Wie man Pflanzen und Vögel mit dem Smartphone erkennt

Russland kündigt Massenproduktion eines Aluminiumpanzers an

Gruppe von jungen Frauen von versteckter Kamera in Airbnb beobachtet

So erkennt man KI-erstellte Fake-Personen auf Dating-Websites

Microsofts Abo-Service Gamepass steckt in der Krise