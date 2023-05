Nachdem ein Mann im elften Wiener Bezirk am Sonntag angeschossen wurde, erlag dieser im Spital seinen Verletzungen. Der Täter wurde nach einer Großfahndung festgenommen

Der Täter konnte am späten Nachmittag nach einer Großfahndung gefasst werden. Foto: IMAGO/kristen-images.com / Michael Kri

Wien – In Wien-Simmering ist am Sonntagnachmittag ein 38-jähriger Mann im Brustbereich angeschossen worden. Er wurde von der Berufsrettung ins Spital gebracht, wo er aber kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Das bestätigte am Sonntagnachmittag Polizeisprecherin Barbara Gass.

Dem Täter gelang zunächst die Flucht, etwa um 16.30 Uhr konnte er in der Nähe des Tatorts von der Cobra gefasst werden. Zuvor war eine Großfahndung im Gange. Der Festgenommene ist laut Polizei ein 34-jähriger iranischer Staatsbürger, ebenso war der Tote Iraner. Eine Tatwaffe wurde laut Gass bisher noch nicht sichergestellt.

Ob die Schüsse in einem Gebäude oder auf der Straße gefallen sind, konnte die Polizeisprecherin dem STANDARD noch nicht sagen – hier kam es zu divergierenden Zeugenaussagen. Schon vor der Festnahme war der Exekutive die Identität des Verdächtigen bekannt. Hintergründe und Motiv seien nun Gegenstand von Ermittlungen. (APA, red, 7.5.2023)