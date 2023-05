Der Täter ist noch flüchtig, eine Großfahndung laut Polizei im Gange. Foto: IMAGO/kristen-images.com / Michael Kri

Wien – Am Sonntagnachmittag ist ein Mann in Wien-Simmering angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde von der Berufsrettung ins Spital gebracht, hieß es von der Polizei Wien. Über seinen Zustand ist derzeit nichts bekannt. Der Täter sei jedenfalls noch flüchtig, bestätigte die Polizei-Sprecherin dem STANDARD am Sonntag. Eine Großfahndung sei im Gange.

Zunächst hatte "Heute" berichtet, dass eine Frau auf "offener Straße" in Simmering angeschossen worden sei. Doch ob die Schüsse in einem Gebäude oder auf der Straße gefallen sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, sagte die Polizei-Sprecherin. Hintergründe und Details seien Gegenstand von Ermittlungen. Bei dem Opfer habe es sich jedenfalls um einen Mann gehandelt. (red, 7.5.2023)