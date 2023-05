Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von "Stranger Things" sind derzeit aufgrund des Autorenstreiks unterbrochen. Foto: Netflix

In Hollywood streiken die Autoren und Autorinnen, das hat auch Einfluss auf Serienproduktionen. "Stranger Things" hat die Dreharbeiten an der finalen Staffel eingestellt. Die Schöpfer und Showrunner der Serie, Matt Duffer und Ross Duffer gaben in einer Erklärung bekannt, dass der Beginn der Produktion während des laufenden Streiks der Writers Guild of America "nicht möglich ist".

Die Arbeiten an der fünften und letzten Staffel begannen im August 2022, kurz nach der Premiere der vierten Staffel. Als meistgestreamte Serie des Jahres 2022 reiht sich "Stranger Things" nun in eine wachsende Gruppe von Netflix-Serien wie "Big Mouth" und "Cobra Kai" ein, die aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks mit Verzögerungen und Produktionspausen zu kämpfen haben.

Nach dem Ende der Originalserie "Stranger Things" erwartet die Fans eine Zeichentrickserie, die in der Welt von "Stranger Things" spielt und von den Duffer-Brüdern, Shawn Levy und Dan Cohen, produziert werden soll. Der Start der letzten Staffel dürfte sich verzögern. Fans können sich mit einer Theaterversion trösten. Die "Stranger Things"-Autorin und Producerin Kate Trefry hat ein Spin-Off für die Bühne geschrieben, "Stranger Things: The First Shadow". Die Bühnenproduktion soll im West End Phoenix Theatre in London Premiere haben. (red, 7.5.2023)