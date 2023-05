Österreichs GOAT. Foto: APA/AP Photo/Jose Breton

Sevilla – David Alaba hat am Samstag mit dem Gewinn des spanischen Pokals seine beeindruckende Titelsammlung erweitert. Nach dem 2:1-Finalerfolg über CA Osasuna in Sevilla durfte der nach einer Wadenverletzung in die Startelf zurückgekehrte ÖFB-Legionär im Dress von Real Madrid über seinen insgesamt 33. bedeutenden Titel im Club-Fußball jubeln. Mit den Königlichen hat Alaba nach dem Pokalsieg bereits in seinem zweiten Jahr alle belangvollen Trophäen gewonnen, die es zu gewinnen gibt.

In der Vorsaison heimste der 30-Jährige Wiener die spanische Meisterschaft und die Champions League ein, in der Folge auch den spanischen sowie den europäischen Supercup und die Club-WM. Der Pokalerfolg komplettierte schließlich die beeindruckende Trophäensammlung mit den Königlichen. Nach Hans Krankl (1981 mit Barcelona) und Gerhard Rodax (1991 mit Atlético Madrid) ist Alaba erst der dritte Österreicher, der in Spanien den Cup holte.

Überraschend in der Startformation

Im Finalspiel in Sevilla stand Alaba nach überstandener Verletzung etwas überraschend in der Startformation. Der ÖFB-Legionär agierte zunächst als Innenverteidiger und später als linker Außenverteidiger in gewohnt souveräner Manier und band sich auch immer wieder in das Offensivspiel der Königlichen ein. In Hälfte eins zirkelte er einen Freistoß an die Latte, im zweiten Spielabschnitt setzte er einen technisch anspruchsvollen Schuss nur Zentimeter über das Tor.

Am Ende feierte Real dank der beiden Treffer des Brasilianers Rodrygo (2., 70.) einen knappen Erfolg und krönte sich zum insgesamt 20. Mal zum spanischen Pokalsieger. Außenseiter Osasuna verlangte den Königlichen aber einiges ab und kam durch Lucas Torro (58.) sogar zum zwischenzeitlichen Ausgleich. "Wir hatten Momente, in denen wir gelitten haben, aber wir haben den Sieg verdient. Nicht nur für den heutigen Tag, sondern für die Art und Weise, wie wir durch den Wettbewerb gekommen sind, indem wir sehr starke Gegner geschlagen haben", sagte Reals Trainer Carlo Ancelotti.

City am Programm

Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht. Bereits am Dienstag steht für die Madrilenen das Halbfinal-Hinspiel in der Champions gegen Manchester City auf dem Programm. "Wir werden antreten und kämpfen, denn wir sind ganz nah an einem weiteren Finale dran. Wir werden alles tun, um in ein weiteres Endspiel einzuziehen", betonte Ancelotti. (APA; 7.5.2023)