Penny Mordaunt trug bei der Krönung Charles’ als erste Frau das Schwert. Foto: Reuters

Sie ist die erste Frau, die dem König das Schwert reichen durfte – zumindest in historischer Zeit. Penelope Mary "Penny" Mordaunt hat jedoch eine höchst prominente Vorgängerin aus den mythischen Anfängen des britischen Königtums: Nimue, die Lady of the Lake, war es, die König Artus das Schwert Excalibur gab.

Die Chefin des britischen Unterhauses erhielt den prominenten Job bei der Krönung King Charles’ III. am Samstag in ihrer Rolle als Lord President of the Council. Als solche hatte sie bei der Prozession in Westminster Abbey als "Bearer of the Sword" das über dreieinhalb Kilo schwere "Sword of State" voranzutragen. Während der Zeremonie reichte sie dem König das juwelenbesetzte "Sword of Offering", das sie auch an der Spitze des Auszugs aus der Kirche tragen musste. Die souveräne Art und Weise ihres Auftritts veranlasste die internationalen Medien zu Lobeshymnen. Dabei habe sie nach eigener Einschätzung "die Eleganz eines Pflastersteins", wie sie einst anlässlich ihrer Teilnahme bei der TV-Turmspringshow Splash! erklärte.

Dreieinhalb Kilo hat das "Sword of State". Foto: AFP/Victoria Jones

In den Anfängen ihrer Politkarriere bei den Konservativen wurde sie als eine von "Cameron’s Cuties" verunglimpft, in einer Umfrage der Yellow Press zur sexyesten weiblichen Abgeordneten gekürt. Unter verschiedenen Premiers war sie als Ministerin oder Staatssekretärin unter anderem für Frauen, Verteidigung und internationale Entwicklung zuständig. Sie stimmte für den Brexit, beim Kampf um den Parteivorsitz der Tories zog sie 2022 gegen Rishi Sunak den Kürzeren.

Tochter eines Fallschirmjägers

Während Charles seine Rolle bei der Krönung sprichwörtlich in die Wiege gelegt wurde, ist dies bei Mordaunt nicht der Fall. Sie wurde 1973 in Torquay in Südengland als Tochter eines Fallschirmjägers und einer Lehrerin geboren, der Großvater war einst bei der Irish Republican Army. Die Mutter starb bereits 1988, ein Jahr später erkrankte der Vater an Krebs.

Mordaunt musste daher schon früh arbeiten, um die Familie zu unterstützen und sich das Studium zu finanzieren. Dabei war sie unter anderem als Assistentin für einen Zauberer tätig. In Reading in der Grafschaft Berkshire studierte sie Philosophie und engagierte sich in der Unipolitik. Danach war sie im PR-Bereich, unter anderem für die Präsidentschaftskampagnen von George W. Bush.

Sie wurde Jugendchefin der Tories, seit 2010 sitzt sie im Parlament, und zwar für Portsmouth North, wo sie aufwuchs und heute noch mit vier Burmakatzen lebt. (Michael Vosatka, 7.5.2023)