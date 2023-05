Unterwegs in Italien: Lola Créton und Clément Métayer in "Die wilde Zeit", 23.40 Uhr, Arte. Foto: Toma Baqueni

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Volk auf Reise – Das harte Leben der Irish Traveller In einem aktuellen EU-Bericht über Minderheiten heißt es, dass die Gemeinschaft der Irish Traveller in England und Irland am meisten unter Armut leidet und dass sie aktuell die wohl diskriminierteste Minderheit in Europa ist. Bis 20.15, Arte

19.40 FESTAKT UND KONZERT

Fest der Freude Österreicherinnen und Österreicher gedenken auf dem Heldenplatz der Befreiung vom Regime der Nationalsozialisten. Ab 20.15 ist ein Konzert mit Konstantin Wecker und den Wiener Symphonikern unter Mark Mast zu sehen. Bis 21.35, ORF 3

20.15 ANTIKRIEGSFILM

Die Brücke (D 1959, Bernhard Wicki) Während die Alliierten immer näher rücken, zieht das NS-Regime ein letztes Aufgebot ein, darunter sieben Gymnasiasten. Unerbittlicher Antikriegsfilm von Bernhard Wicki mit Fritz Wepper in einer frühen tragischen Rolle. Bis 21.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: Femizide – der zehnte Frauenmord in diesem Jahr / Teuerung in Österreich / Ein Kriegsverbrechen, das bis heute wirkt – ein Dorf stellt sich seiner Geschichte / Royale Spiele – Warum gibt es noch Königinnen und Könige? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Weckruf/Wandel/Widerstand Heutige Wohnwirklichkeiten, zeitgenössische Kunst in der Mautner-Markhof-Villa, Festwochen-Intendanten Milo Rau nimmt die Landlosen-Bewegung in Brasilien unter die Lupe. Ab 23.30 ist die Doku Axel Corti – Der scharfe Beobachter über den Filmemacher und Journalisten zu sehen, der am 7. Mai seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte. Bis 0.00, ORF 2

23.40 REVOLUTION UND LIEBE

Die wilde Zeit (Après mai, F 2011, Olivier Assayas) Meisterregisseur Olivier Assayas entwirft in seinem Film leichtfüßig ein stimmiges Porträt der Generation nach 1968, wie sie, gespeist von den Hoffnungen des Pariser Mai, ihren Weg zwischen Liebe und Revolution, zwischen kleinem Glück und hedonistischem Reisen sucht. Bis 1.40, Arte

0.10 DOKUDRAMA

Der Fall Jägerstätter (A 1971, Axel Corti) Der aus Oberösterreich stammende Bauer Franz Jägerstätter lehnte es aus Gewissensgründen ab, der deutschen Wehrmacht zu dienen. Am 9. August 1943 wurde er in Berlin enthauptet. Axel Corti erzählte seine Geschichte in einem Dokudrama mit Kurt Weinzierl in der Hauptrolle, das Spielszenen mit Zeitzeugen-Interviews verwebt. Bis 1.45, ORF 3

1.40 MAGAZIN

Square für Künstler: Leander Haußmann Filmregisseur Leander Haußmann (Sonnenallee, Herr Lehmann) erklärt, warum ihm die Komödie so wichtig ist. Außerdem erzählt er, welche Schlagzeilen und Geschehnisse in den letzten Jahren für ihn prägend waren und welchen Einfluss sie auf sein Denken und seine Kunst nahmen. Bis 2.10, Arte