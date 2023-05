Stimmen

Matthias Jaissle (Trainer Salzburg): "Es war eine emotionale Schlussphase, in Unterzahl. Das macht den Fußball auch so spannend und schön. Wir haben genau das gezeigt, was wir gegen so einen Gegner auf den Platz bringen müssen. Darum geht es in der starken Meistergruppe in diesem Jahr. Sturm macht das wirklich hervorragend. Gratulation an dieser Stelle noch einmal zum Cupsieg. Das wird ein hartes Rennen. Wir sind dafür gewappnet."



Zoran Barisic (Trainer Rapid): "Wir haben alles reingelegt in das Spiel, waren kampfbetont, leidenschaftlich, haben uns nicht versteckt, immer versucht, nach vorne zu spielen, initiativ zu sein. Hut ab. Ich bin gar nicht so unzufrieden, was die Leistung betrifft. Leider ist das Momentum nicht auf unserer Seite, das Spielglück fehlt in gewissen Momenten des Spiels. So wie heute dürfen wir uns öfter präsentieren."