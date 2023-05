Victor Osimhen traf per Foulelfmeter zum 1:0-Sieg über Florenz . Juventus schiebt sich auf Platz zwei

Genießen. Foto: EPA/FUSCO

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Sonntag bei Atalanta Bergamo mit 2:0 (0:0) durch und schob sich in der Serie A mit nun 66 Punkten an Lazio Rom vorbei auf Rang zwei.



Den Sieg leitete der 19 Jahre alte Startelfdebütant Samuel Iling Junior (56.) ein, Dusan Vlahovic erhöhte in der achten Minute der Nachspielzeit.

Bergamo verpasste es hingegen näher an die Champions-League-Plätze heranzurücken. Mit 58 Punkten und noch vier ausstehenden Spielen ist das Team von Gian Piero Gasperini Sechster, fünf Zähler fehlen auf den Vierten Inter Mailand.

Die SSC Neapel gewann derweil das erste Heimspiel nach dem Gewinn der Meisterschaft mit 1:0 (0:0) gegen Florenz. Victor Osimhen traf per Foulelfmeter (74.), nachdem er zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Strafstoß noch an Florenz-Schlussmann Pietro Terracciano gescheitert war (48.).

Vor dem Anstoß hatten die Florenz-Spieler dem Meister beim Einlaufen als Zeichen der Anerkennung Spalier gestanden. Auch die Napoli-Fans bereiteten dem neuen Titelträger schon vor dem Stadion einen begeisterten Empfang. In der Arena zündeten die Anhänger dann ein großes Feuerwerk und präsentierten eine riesige Italien-Fahne mit einer "3" – für Neapel ist es der dritte Scudetto der Geschichte. (sid, 7.5.2023)