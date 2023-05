In dieser Galerie: 2 Bilder Sitzblockade am Montagmorgen in Wien-Hietzing. Foto: Letzte Generation Österreich Omas gegen rechts beim Klimaprotest. Foto: Letzte Generation Österreich

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen den Straßenverkehr in Wien-Hietzing lahmgelegt. Auf der Linken Wienzeile und auf der Schönbrunner Straße setzten sie sich für einen Stopp an neuen Gasförderungen und Tempo 100 auf Autobahnen ein.

Unterstützung kam am Montag von der Gruppe "Omas gegen rechts", die an der Blockade teilnahmen. Sie sprachen sich für ein Verbot des Fracking-Verfahren zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl ein. Auch "Seniors for Future" nahm an der Protestaktion teil. Insgesamt waren über 20 Personen vor Ort, hieß es in einer Aussendung. (luza, 8.5.2023)