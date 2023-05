Am Montag werden wieder die Pulitzer-Preise vergeben. Foto: AP/The Pulitzer Prizes

New York – US-amerikanische Journalistinnen und Journalisten können sich am Montag (21.00 Uhr MESZ) Hoffnungen auf einen der renommierten Pulitzer-Preise machen. Zum 107. Mal wird in New York die wohl bekannteste Auszeichnung für Berichterstatterinnen und Berichterstatter vergeben. Verwaltungschefin Marjorie Miller wird die Entscheidungen der Jury verkünden.

15 der mehr als 20 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

Im vergangenen Jahr war unter anderem die Berichterstattung der "Washington Post" über den Angriff auf das US-Kapitol ausgezeichnet worden. Die Zeitung hätte der Öffentlichkeit ein "gründliches und unerschrockenes Verständnis über einen der dunkelsten Tage der Nation vermittelt", hieß es zur Begründung. (APA, dpa, 8.5.2023)