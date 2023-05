Christian Jürgens in der Küche seines Lokals Überfahrt am Tegernsee in Bayern.

Schwere Vorwürfe gegen den deutschen Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens sind am Wochenende bekannt geworden. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werfen dem Gastronomen vor, von ihm sexuell belästigt, schikaniert und beleidigt worden zu sein. Das berichtete der "Spiegel" am Freitag. Die Hotelgruppe Althoff, zu der das Restaurant Überfahrt gehört, zog nach Bekanntwerden der Vorwürfe Jürgens von dem Lokal am Tegernsee in Bayern ab.

Ohrfeigen und Manipulation



Seit mehr als 20 Jahren soll Jürgens seine Küche derart geführt haben. Die Angestellten sprechen von systematischem Machtmissbrauch durch den bekannten Sternekoch. Beleidigungen und Beschimpfungen standen demnach auf der Tagesordnung. Rund zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Küche und Service beschreiben die Drangsalierungen. Einigen habe er in den Genitalbereich gegriffen oder ihnen gegenüber sexuelle Anspielungen gemacht. Dem Österreicher Marcel Ribis, der im Überfahrt als Sommelier arbeitete, soll Jürgens nicht nur in den Schritt gegriffen, sondern ihm auch eine Ohrfeige verpasst haben. Nach dem Vorfall kündigte Ribis seinen Job.

Andere Angestellte beschreiben Szenen aus der Küche: So soll der heute 54-Jährige die Toilettentür offen gelassen haben, während er pinkelnd mit Mitarbeiterinnen tratschte, und Angestellte als "Quotenschwarzer", "Arafat" und "Blasehase" bezeichnet haben. Cholerisch und manipulativ soll Jürgens in seiner Küche gewesen sein.

Gegenüber dem "Spiegel" weist Jürgens über seine Anwältin alle Vorwürfe zurück. Diese seien "unwahr", die Vorfälle hätten "zu keinem Zeitpunkt" stattgefunden. Er bezeichnet die Aussagen seiner Angestellten als "rufschädigend".

Karrierelange Anschuldigungen



Die Anschuldigungen beziehen sich auf die gesamte Karriere des Küchenchefs. Bereits vor 20 Jahren soll es Beschwerden gegen Jürgens in anderen Restaurants gegeben haben. Laut "Spiegel" soll er damals nur ermahnt worden sein, weitere Schritte habe es nicht gegeben. Die Gourmet-Hotelgruppe Althoff, sein aktueller Arbeitgeber, hat Jürgens nach den Vorwürfen abgezogen. Man sei erschüttert und wolle die Anschuldigungen prüfen lassen.

Jürgens erkochte sich seinen ersten Stern 1998 im Münchner Restaurant Am Mastall, vier Jahre später wurde ihm im Lokal Kastell der zweite verliehen. 2008 wurde Jürgens Küchenchef am Seehotel Überfahrt, 2013 gab es dann den dritten Stern und den endgültigen Aufstieg in die Riege der globalen Spitzenköche.

Vorfälle in der Gastronomie



Cholerische Chefs, Rassismus und Sexismus, diskriminierende hierarchische Strukturen und Übergriffe, psychische Probleme: Ähnliche Vorwürfe gegen Sterneköche und die Situation in der gehobenen Gastronomie gibt es immer wieder. Das Noma in Kopenhagen stand vor einigen Monaten in der Kritik, als bekannt wurde, dass dutzende Arbeitskräfte ohne Bezahlung in der Küche arbeiteten. Über sexuelle Belästigung in der Gastronomie wurde in der MeToo-Debatte mehrfach diskutiert. (rec, 8.5.2023)