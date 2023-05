Die Wiener FPÖ fordert ein Jogginghosenverbot an Schulen. Das wollen wir so nicht stehenlassen. Wenn schon Schuluniform, dann Athleisure für alle!

Würde das jüngste Hirngespinst der Wiener FPÖ dem verstorbenen Streetwear-Designer Virgil Abloh zu Ohren kommen, er würde sich im Grab umdrehen. Wir erinnern uns: Der US-Amerikaner hat beim Unternehmen Louis Vuitton so lange die neue Bequemlichkeit gepredigt, bis Sneaker und Jogginghose selbst in der Luxusmode gefeiert wurden.

Seither werden sportliche Kleidungsstücke jedenfalls nicht mehr nur während der Joggingrunde oder beim Fußballtraining, sondern so ziemlich überall und immer getragen. Wer regelmäßig diese Kolumne liest, weiß, dass dieser Trend sich Athleisure nennt.

Von all dem will die FPÖ offenbar nichts mitbekommen haben. Sie fordert ein Jogginghosenverbot an Schulen. Statt formloser Trainingshosen, sagt der Jugendsprecher, sollen ordentliche Schuluniformen her. Die Privatschulen gingen schließlich mit gutem Beispiel voran. Wie jene Uniformen aussehen sollen? Ob sie über Bügelfalten verfügen? Designvorschläge wurden noch nicht gesichtet.

Jogginganzug des nachhaltigen deutschen Labels Armedangels. Foto: Armedangels

Vielleicht sollte der FPÖ-Jugendsprecher sich aber erst einmal auf den neuesten Stand bringen: Das Tragen von Sportmode mit Kontrollverlust und mangelnden Leistungen gleichzusetzen ist einigermaßen absurd. Auch sonst hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel verändert, Sportswear und formale Mode werden nicht mehr strikt voneinander getrennt. Die Jogginghose hat sich "als akzeptable casual Hosenform etabliert", verkündete die "Vogue" zu Pandemiezeiten.

Sogar der Lagerfeld-Sager ("Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren"), der lange durch die Medien geisterte, wurde von dem deutschen Designer wenig später selbst widerlegt – und das ist mittlerweile neun Jahre her: 2014 marschierte das Model Cara Delevingne in einem roséfarbenen Modell über den Chanel-Laufsteg.

Vorschlag an den FPÖ-Mann, dem angeblich das Zusammengehörigkeitsgefühl an den Wiener Schulen am Herzen liegt: Wenn schon Schuluniform, wie wäre es zur Abwechslung einmal mit einer bequemen wie zeitgemäßen Variante? Zum Beispiel einer richtig guten Streetwear-Kombination?

Möglicherweise werden die Wiener Schülerinnen und Schüler morgen zeigen, wie das aussieht. Das Satireduo Gebrüder Moped hatte auf Twitter dazu aufgerufen, am Dienstag in Jogginghose in die Schule zu gehen. Vielleicht werden die beiden erhört. Die besten Mode-Ideen sind schließlich immer auf der Straße entstanden – oder auf dem Schulhof. (Anne Feldkamp, 8.5.2023)