Senderchef Georg Spatt verlässt Ö3. Foto: APA/Pfarrhofer

Wien – Als Georg Spatt im Jahr 1996 zu Ö3 kam, gab es gerade einmal zwei regionale Konkurrenzsender für den De-facto-Monopolisten ORF: Antenne Steiermark und das Salzburger Radio Melody. Erst mit dem Regionalradiogesetz 1997 konnten am 1. April 1998 15 Privatsender auf Sendung gehen.

24 Jahre später ist der österreichische Radiomarkt fragmentiert wie noch nie, und die ORF-Radios kämpfen mit Privatradiosendern und Streamingriesen wie Spotify um das Ohr der Hörerinnen und Hörer. Was sich aber nicht geändert hat: Der mit Abstand größte Radiosender Österreichs ist nach wie vor Ö3. Auch wenn das Hitradio in den vergangenen Jahren sukzessive an Hörerinnen und Hörern verloren hat, so kam Ö3 laut letztem Radiotest 2022 immer noch auf eine Reichweite von 30,5 Prozent beim Gesamtpublikum ab zehn Jahren.

Maßgeblich dafür verantwortlich ist Georg Spatt, der das Programm wie sein Vorgänger Bogdan Roščić, jetzt Direktor der Wiener Staatsoper, weiter auf Kommerz getrimmt und den Sender damit als Cashcow des ORF positioniert hat. Ö3 bringt dem ORF jährlich über 50 Millionen Euro an Werbeeinnahmen. Spatt steht seit 2002 an der Spitze von Ö3. Jetzt muss sich der Sender einen neuen Chef oder eine neue Chefin suchen. Der 56-Jährige hat am Montag seinen Abgang im Sommer kommuniziert. "Auf eigenen Wunsch hin", wie es heißt.

Spatt will sich nicht näher definierte "neue Herausforderungen" suchen. Eine Rolle bei seinem Abgang könnte aber auch sein Führungsstil gespielt haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich über ihn beklagt haben.

Vize Malli übernimmt

Spatt war zunächst für österreichische Privatradios tätig, ehe er 1996 in der Ö3-Programmplanung begann. 1998 wurde er stellvertretender Ö3-Chef, 2002 schließlich mit der Leitung des Senders betraut.

Nach seinem Ausscheiden wird der langjährige stellvertretende Senderchef Albert Malli vorerst interimistisch die Leitung von Ö3 übernehmen. Schon lange wurde über eine Ablöse Spatts spekuliert, als möglicher Nachfolger gilt neben Malli auch Michael Pauser, früher in der Programmgestaltung von Ö3, nun in der ORF-Technikdirektion.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann würdigt Spatt als "einen der besten und professionellsten Radiomacher des Landes". Er nehme die Entscheidung Spatts zur Kenntnis und danke ihm für die "hervorragende Arbeit". Auch ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher richtete dem Ö3-Chef ihren Dank aus: "Das gesamte Ö3-Team hat mit Georg Spatt eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die bemerkenswert ist. Mit großer Expertise und Innovationskraft wurde Ö3 als öffentlich-rechtliches Kernprogramm am kompetitiven heimischen Radiomarkt positioniert."

Als "öffentlich-rechtliches Kernprogramm" würden Österreichs Privatsender Ö3 nicht unbedingt sehen. Sie kritisieren regelmäßig, dass Ö3 ein beliebiges Formatradio sei, das seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag verfehle. Mit Ö3-Live/Visual startete der Sender erst kürzlich die Übertragung von Musikvideos im Livestream von Ö3. Kameras geben Einblicke ins Sendestudio.

Was wird aus Ö3 und FM4?

Ö3 wird gerne vorgeworfen, zu wenig für den österreichischen Musikmarkt zu tun, weil das Hitradio im Sinne der Quoten lieber auf internationale Bands setzt statt heimische Musikerinnen und Musiker zu forcieren. In den letzten Jahren lag der Anteil der Austro-Musik bei Ö3 bei rund 18 Prozent, während etwa FM4 im Schnitt rund 40 Prozent österreichische Musik im Programm hat.

Der ORF feilt derzeit an einer Strategie, um seine Radioflotte neu aufzustellen. Spatt war zuvor als ihr Koordinator im Gespräch. Er hatte sich 2021 auch für die ORF-Radiodirektion beworben. Zum Zug kam allerdings Ingrid Thurnher, damals ORF-3-Chefredakteurin.

Konkret geht es strategisch darum, ob Ö3 jünger positioniert werden soll – oder ob FM4 zu einem "jungen Ö3" wird, als Flankenschutz für Ö3 und um sich gegen die private Konkurrenz wie Kronehit und Streamingdienste wie Spotify besser wappnen zu können. Der ORF muss den schwierigen Spagat schaffen, jüngeres Publikum zu binden, ohne die Älteren zu verlieren.

Spatts Abgang fällt zeitlich mit der Erarbeitung dieser neuen Strategie zusammen, die Radiodirektorin Thurnher bis zum Halbjahr 2023 in Aussicht gestellt hat.

ORF-Radios verlieren Hörerinnen und Hörer

Laut dem Radiotest kamen die ORF-Radios insgesamt – also Ö3, Ö1, FM4 und die Bundesländersender – im Jahr 2022 auf einen Marktanteil von 68 Prozent beim Gesamtpublikum ab zehn Jahren. Im Jahr davor waren es noch 72 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren waren es im vergangenen Jahr nur noch 55 Prozent.

Spatt erklärte sein Ausscheiden in einer Mail mit dem Wunsch nach Veränderung und so: "Das jetzt aktuell ausverhandelte neue ORF-Paket und die damit verbundenen Diskussionen rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg sind für mich ein weiterer Hinweis, das Kapitel ‚Ö3‘ für mich abzuschließen." (Oliver Mark, 8.5.2023)