Die Panther treten in der Serie gegen die Maple Leafs souverän auf.

Miami – In der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockeyliga fehlt den Florida Panthers nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finalserie im Osten. Gegen die Toronto Maple Leafs holten die Panthers am Sonntag ein 3:2 nach Verlängerung, stellten in der "best of seven"-Serie auf 3:0.

Die New Jersey Devils verkürzten durch ein 8:4 gegen die Carolina Hurricanes auf 1:2. Im Westen gingen die Seattle Kraken gegen die Dallas Stars dank eines 7:2 in der Serie 2:1 in Führung. (APA; 8.5.2023)



NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 2. Runde ("best of seven")



Eastern Conference:

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 8:4

Stand in Serie: 1:2

Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 3:2 n.V.

Stand in Serie: 3:0

Western Conference:

Seattle Kraken – Dallas Stars 7:2

Stand in Serie: 2:1