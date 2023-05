Polizei im Umfeld des Tatortes in Simmering. Foto: APA/EVA MANHART

Wien – Im Fall eines 38-Jährigen, der am Sonntag in Wien-Simmering eine letztlich tödliche Schusswunde erlitten hatte, gab es eine weitere Festnahme: Auch die Lebensgefährtin (26) des Opfers sei noch Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam gekommen. Sie soll ebenso wie ein schon zuvor festgenommener 34-Jähriger erneut befragt werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigen Ermittlungen Streitigkeiten um Geld gewesen sein."

Der 34-Jährige soll den 38-Jährigen in einem Geschäftslokal in Simmering mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben. Der Mann war unter ständiger Reanimation von der Berufsrettung in ein Spital gebracht worden, verstarb aber kurze Zeit nach der Tat. Der 34-Jährige wurde rund zwei Stunden nach der Schussabgabe festgenommen. (APA, red, 8.5.2023)